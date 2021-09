Porsche Mobil 1 Supercup glanzende ouverture racefeest op Zandvoort

Voor tienduizenden toeschouwers, nagenoeg allemaal in oranje gehuld, vormde de race van de Porsche Mobil 1 Supercup op CM.com Circuit Zandvoort een glanzende ouverture van een waar autosportfeest tijdens de Dutch Grand Prix. De in totaal 32 rijders met de 510 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup-auto’s maakten er een prachtig spektakel van bij de première van de snelste merkencup ter wereld in ons land. De best geklasseerde Nederlandse coureur in de 16 ronden lange race was Larry ten Voorde, de kopman van Team GP Elite, die de wedstrijd als vijfde afsloot. Daarmee behoudt hij de leiding in de tussenstand van het kampioenschap. Ook zijn teamgenoot Max van Splunteren als zevende en Jaap van Lagen, uitkomend voor het Italiaanse Dinamic Motorsport, als achtste eindigden in de top tien.

De vrije training op vrijdag aan het einde van de middag was voor de deelnemers de eerste gelegenheid om tijdens het raceweekeinde kennis te maken met het circuit, al hadden de meesten er in het voorjaar tijdens de gezamenlijke ‘roll-out’ voor alle teams uit de Porsche Mobil 1 Supercup en de Porsche Carrera Cup Benelux al de nodige ronden kunnen afleggen en hadden er ook diverse teams al extra getest. De Duitser Laurin Heinrich reed de snelste tijd, terwijl Larry ten Voorde als vijfde de best geklasseerde Nederlander was, één plaats voor zijn land- en teamgenoot Max van Splunteren. De overige Nederlanders: Jaap van Lagen elfde en een kwintet landgenoten met Jesse van Kuijk, Morris Schuring, Daan van Kuijk, Loek Hartog en Lucas Groeneveld op de plaatsen 17 tot en met 21. Michael Verhaegen sloot de sessie als 28e af.

Kwalificatie

Ook in de kwalificatie eindigde Heinrich bovenaan, terwijl ook Ten Voorde zijn vijfde plaats van de dag ervoor herhaalde. Met Van Splunteren als zevende en Schuring als tiende eindigden er nog twee Nederlanders in de top tien, Loek Hartog en Jaap van Lagen werden respectievelijk als twaalfde en 13e geklasseerd. Verderop in het startveld: Daan van Kuijk als 16e, Lucas Groeneveld als 19e, Jesse van Kuijk als 21e en Michael Verhaegen als 28e.

Optimale uitgangspositie

Laurin Heinrich profiteerde bij de start van de race van zijn optimale uitgangspositie, nam de leiding en reed vervolgens relatief onbedreigd een start-finishzege naar huis. Achter hem eindigde zijn team- en landgenoot Leon Köhler op minder dan een halve seconde als tweede, de Italiaan Simone Iaquinta behaalde de derde plaats. Larry ten Voorde, die als leider in de tussenstand van het kampioenschap naar Zandvoort kwam, was een van de smaakmakers in de wedstrijd. Hij opende al vroeg de aanval op de Luxemburger Dylan Pereira, hield zijn opponent onder druk en passeerde Pereira tenslotte in de vierde ronde bij het opgaan van de Hunserug, profiterend van een betere ‘exit’ van de steile Hugenholtzbocht. “Een super-manoeuvre, dat was fantastisch racen”, zei een enthousiaste Ten Voorde na afloop. Zo kwam Ten Voorde uiteindelijk als vijfde aan de finish en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het rijdersklassement, omdat zijn naaste concurrent Jaxon Evans niet verder kwam dan de tiende plaats. “Daarmee ben ik absoluut tevreden”, zei hij.

Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021 #24 Max van Splunteren (NL, Team GP Elite)

Ook Max van Splunteren was in spectaculaire duels verwikkeld en sloot de race als zevende af, voor Jaap van Lagen. Loek Hartog, vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, greep bij zijn derde gastoptreden in de Porsche Mobil 1 Supercup als elfde net buiten de top tien. Daan van Kuijk werd als 13e geklasseerd. Morris Schuring, de jongste rijder in het veld, handhaafde zich in de beginfase van de race goed voorin het veld, maar viel uiteindelijk terug nadat hij kort van de baan raakte en kwam als 18e over de eindstreep. Lucas Groeneveld eindigde als 22e, twee plaatsen voor Michael Verhaegen. Jesse van Kuijk completeerde de resultaten van de negen Nederlandse deelnemers op de 27eplaats.

Komend weekeinde wordt het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup afgesloten met twee races op het Autodromo Internazionale Monza.