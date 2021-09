De IAA München 2021 is heel anders

De IAA 2021 is anders dan tot nog toe gebruikelijk was. Hoewel de start ooit in Berlijn was, staat Frankfurt am Main al jaren bekend als de plaats waar de autobeurs jaarlijks plaatsvindt en de autoliefhebber zijn of haar hart kan ophalen.





Dat laatste is niet meer. Dit jaar is München de plaats. Dit maakt het voor veel landgenoten minder aantrekkelijk of zelfs onmogelijk om te gaan. Maar er is nog meer slecht nieuws. De IAA is geen autobeurs meer. IAA Mobility is nu de naam. Het draait om Carbon neutraal, nul emmissie, duurzaam en nog meer. Beste mensen, er staan bijna geen auto’s en de verbrandingsmotor is ver te zoeken. In de beurshallen staan slechts een aantal merken, met hun ev’s en ons favoriete merk zal je er niet vinden. Daarvoor moet je naar het centrum van München waar je ook proefritten kunt boeken. Verder is het een vakbeurs voor toeleveranciers in de automotive industrie.





Als deelnemer aan de beurs heb ik geen tijd om dat te gaan doen. Gelukkig heb ik tijdens het strekken van de benen wel Porsches gevonden. Allereerst een GT3 RS van Lego technics. Bijna op ware grootte. Schitterend project zeg.







Verder is er in hal B4 een plek voor Motorworld. Hier ruikt het gelukkig naar olie en benzine en is ons favoriete merk goed vertegenwoordigd. Naast ander moois moet ik zeggen. De Porsches heb ik voor jou als trouwe 64 lezer vastgelegd.







Is het voor een autoliefhebber de moeite waard om naar München te reizen om je aan de nieuwste en bijzondere auto’s te vergapen? Eerlijk gezegd vind ik van niet. De publieksdagen zijn beperkt tot vrijdagmiddag en het weekend, milieuactivisten blokkeren de toegangswegen en hangen aan viaducten, je dient in de beurs een FPP 2 mondkapje te dragen en er zijn bijna geen auto’s…….Maar dat is puur mijn mening.





Check het zelf



Groeten uit München.