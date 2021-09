Dubbele dosis voor seizoensfinale Porsche Mobil 1 Supercup in Monza

Het prachtige en snelle Autodromo Nazionale Monza vormt ook dit jaar weer de locatie voor de seizoensfinale van de Porsche Mobil 1 Supercup. Daarbij zijn de voortekenen goed voor Nederlands succes. Larry ten Voorde komt met een flinke voorsprong als leider in de tussenstand van het rijderskampioenschap naar Italië, terwijl het Nederlandse Team GP Elite – waarvoor naast Ten Voorde ook Lucas Groeneveld, Daan en Jesse van Kuijk en Max van Splunteren in actie komen – het teamklassement aanvoert. Ook de Nederlander Michael Verhagen komt op Monza aan de start. Dit weekeinde staan er twee races op het programma: één op zaterdag in de namiddag en één op zondag rond het middaguur.

Autodromo Nazionale Monza by Will Pittenger

Anders dan vorig jaar, toen hij bij de finale in Monza een achterstand van vier punten moest goedmaken, komt Larry ten Voorde nu met een riante voorsprong van 25 punten als leider in het rijdersklassement naar Italië, waar nog maximaal 50 punten te verdienen zijn. “Het doel is om in de race van zaterdag al de titel binnen te halen. Daarvoor moet ik in ieder geval voor Jaxon Evans finishen”, verklaart Ten Voorde. “En als het een beetje kan natuurlijk het liefst op het podium! Zo ben ik dan ook wel weer…”

Lucas Groenveld

Daan van Kuijk

Jesse van Kuijk

Larry ten Voorde

Max van Splunteren

Michael Verhagen

Voortekenen zijn goed

De voortekenen zijn goed: twee jaar geleden behaalde Ten Voorde in Monza zijn eerste overwinning in de Porsche Mobil 1 Supercup, vorig jaar scoorde hij er zelfs een klassieke ‘hattrick’ met pole-position, de overwinning en de snelste raceronde, waarmee hij de titel veilig stelde. “Nu wil ik graag de derde overwinning in Monza op rij, ook een ‘hattrick’”, lacht Ten Voorde strijdlustig. Eerder dit jaar racete Ten Voorde al op het beroemde Italiaanse Grand Prix-circuit in de Duitse Porsche Carrera Cup, waarin hij ook beide races wist te winnen. “Ik heb dus ook al ervaring met de huidige Cup-auto op Monza, maar dat geldt voor vrijwel het gehele veld, dus dat zegt niet zoveel. Maar het is wel zo dat Monza een circuit is dat me ligt, waar ik graag rijd.”













Larry ten Voorde

Max van Splunteren



Als Ten Voorde erin slaagt zijn kampioenstitel in de Porsche Mobil 1 Supercup te prolongeren, wordt hij pas de zesde rijder in de 29 jaar lange historie van de prestigieuze merkencup die dat voor elkaar krijgt. Tot de eerdere rijders die succesvol hun titel verdedigden, behoren ook de beide Nederlanders Patrick Huisman – die tussen 1997 en 2000 maar liefst viermaal op rij kampioen werd – en Jeroen Bleekemolen, die in 2008 en 2009 twee jaar achter elkaar de titel won. Ook Ten Voorde zou er niets tegen hebben om zijn verblijf in de Porsche-merkencup voort te zetten: “Ik zie wel wat er op mijn pad komt, maar feit is dat ik het in de Porsche-omgeving ongelooflijk naar mijn zin heb”, zegt hij. “Het veld zit heel dicht bij elkaar, er wordt scherp gereden en je moet alles echt 100 procent voor elkaar hebben om succesvol te zijn, maar dat maakt het juist zo leuk!”

Track map of the Grand Prix circuit at Autodromo Nazionale Monza. by Will Pittenger – Formula1.com map