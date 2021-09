Larry ten Voorde kampioen in Supercup!

Met nog één race te gaan is het rijderskampioenschap in de Porsche Mobil 1 Supercup reeds beslist. Larry ten Voorde pakt met Team GP Elite voor het tweede jaar op rij het kampioenschap!



De kwalificatie op het circuit van Monza was spannend. Dit maal werd er niet voor één maar voor twee races gekwalificeerd. De snelste tijd die elke rijder hierbij noteert bepaalt de startopstelling voor race 1. De tweede snelste tijd dicteert de beginpositie voor race 2. Het was dan ook gelijk druk op de baan aan het begin van de sessie. De gaten waren minimaal, waardoor het tot het laatste moment spannend bleef. Uiteindelijk ging Larry ten Voorde er met de 2eplaats vandoor voor race 1. Een belangrijke positie voor het kampioenschap. In race twee start hij zelfs vanaf pole position! Max van Splunteren probeerde de aansluiting met Larry te vinden en zodoende een goed uitgangspunt voor de races te bewerkstelligen. Zijn punten in de races zijn belangrijk voor het team kampioenschap dat zondag in race 2 beslist wordt. Daan en Jesse van Kuijk zaten de hele sessie dicht op elkaar met hun rondetijden. Zij wisten voor race 1 startplekken 17, 18 en 23 te bemachtigen.





De race begon met een super start voor Larry ten Voorde. Hij kon de nummer 1 snel onder druk zetten, maar wist dat hij niet al te veel risico moest nemen. De nummer 3, Larry’s concurrent in het kampioenschap sloot vervolgens vlug aan en wist het hem nog even lastig te maken. Larry verdedigde zijn positie echter goed. Later in de wedstrijd moest hij nog wel een plekje inleveren, maar een derde plek was genoeg om het rijderskampioenschap veilig te stellen! Verder naar achteren kwam Max als 10e over de streep. Daan en Lucas volgden op P15 en 23. Helaas kon Jesse de race niet uitrijden. Morgen wordt er nog één keer gereden dit seizoen in de Supercup. Dan strijdt GP Elite om ook het team kampioenschap mee naar huis te nemen!