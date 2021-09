Larry ten Voorde rijderskampioen, Team GP Elite wint teamtitel Porsche Mobil 1 Supercup

Het seizoen 2021 in de Porsche Mobil 1 Supercup is er, zeker vanuit Nederlands perspectief, een om in te lijsten. In het eerste racejaar met de 510 pk sterke nieuwste generatie van de Porsche 911 GT3 Cup won onze landgenoot Larry ten Voorde voor het tweede jaar op rij de rijderstitel in de snelste en meest prestigieuze merkencup ter wereld. In de voorlaatste race van het seizoen op het circuit van Monza in Italië stelde Ten Voorde de titel al veilig. Daags erna bekroonde hij zijn kampioenschap in stijl met zijn vierde overwinning van het seizoen. Daarmee leverde hij ook een belangrijke bijdrage aan de titel in het teamkampioenschap voor het Nederlandse Team GP Elite.

De derde plaats in de zaterdagsrace was voor Larry ten Voorde al voldoende om voortijdig de kampioenstitel in de Porsche Mobil 1 Supercup voor zich op te eisen. Zijn opgave was om voor Jaxon Evans aan de finish te komen en dat deed hij, hoewel het in de slotfase nog wel even spannend werd. Met de succesvolle prolongatie van zijn titel volgt Ten Voorde in de voetsporen van de eerdere Nederlandse Supercup-kampioenen Patrick Huisman (viermaal op rij kampioen van 1997 tot en met 2000) en Jeroen Bleekemolen (kampioen in 2008 en 2009), die beide ook hun titel wisten te verdedigen.

“Ongelooflijk!” zei Larry ten Voorde na afloop. “Twee jaar geleden hier op Monza mijn eerste overwinning in de Supercup, en kijk eens waar we nu staan! Dank aan het team, alle sponsors en iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft. En niet in de laatste plaats ook aan mijn fans die me het hele seizoen zo fantastisch hebben ondersteund. Dit is weer een geweldig succes, maar niet alleen van mijzelf, het is een prestatie van het hele team waar ik enorm trots op ben!”

Team GP Elite eerste Nederlandse kampioensteam in Porsche Mobil 1 Supercup

Team GP Elite uit het Noord-Hollandse De Rijp is het eerste Nederlandse team in de historie van de Porsche Mobil 1 Supercup dat de kampioenstitel in het teamklassement binnenhaalt. “Pas ons tweede volledige seizoen in de Supercup, en dan gelijk de dubbel met het rijders- en teamkampioenschap! Geweldig, een enorm compliment aan iedereen die hier zo hard voor gewerkt heeft”, zei Marc Schipper, die aan het hoofd van het team staat.

Het ‘double header’-raceweekeinde op Monza ter afsluiting van het 29e seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup begon met de vrije training van een halfuur op vrijdagavond. Daarin reed de Duitser Leon Köhler de snelste tijd, terwijl Larry ten Voorde op de zesde plaats de best geklasseerde Nederlander was. De posities van de overige Nederlandse rijders: Max van Splunteren elfde, Daan van Kuijk 14e, Jesse van Kuijk 15e, Lucas Groeneveld 19e en Michael Verhagen 31e.

Kwalificatie

De kwalificatie op zaterdag werd na een crash van een van de deelnemers onderbroken met de rode vlag, wat voor enkele rijders hun geplande strategie omver wierp. De Turkse rijder Ayhancan Güven reed met 1:49,025 minuten de snelste tijd, terwijl Larry ten Voorde slechts 0,027 seconden daarachter de tweede plaats behaalde. Ook Max van Splunteren (11e), Jesse van Kuijk (17e) en Daan van Kuijk (18e) wisten zich onder de eerste twintig te kwalificeren, Lucas Groeneveld en Michael Verhagen sloten de kwalificatie respectievelijk als 22e en 30e af.

Porsche Mobil 1 Supercup, Monza 2021 Boxengasse

De op één na snelste rondetijden per rijder bepaalden de posities in de startopstelling voor de tweede race. Hier was het Larry ten Voorde die met zijn tijd van 1:49,157 minuten bovenaan eindigde en daarmee zeker was van de pole-position voor de laatste race van het seizoen. Max van Splunteren behaalde de tiende startplaats, Daan van Kuijk, Jesse van Kuijk en Lucas Groeneveld volgden in gesloten formatie op de posities 19 tot en met 21 en Michael Verhagen herhaalde zijn 30e plaats van de eerste race.

Porsche Mobil 1 Supercup, Monza 2021 #24 Max van Splunteren (NL, Team GP Elite)

Porsche Mobil 1 Supercup, Monza 2021 #9 Lucas Groeneveld (NL, GP Elite)

Porsche Mobil 1 Supercup, Monza 2021 #10 Daan van Kuijk (NL, GP Elite)

Porsche Mobil 1 Supercup, Monza 2021 #24 Max van Splunteren (NL, Team GP Elite)

Porsche Mobil 1 Supercup, Monza 2021 #26 Jesse van Kuijk (NL, Team GP Elite)

Derde plaats zaterdagsrace genoeg voor rijderstitel Ten Voorde

In de zaterdagsrace streden pole-sitter Güven en Ten Voorde op weg naar de ‘Prima Variante’, de beruchte krappe eerste bocht op Monza, in een fel gevecht om de leiding, waarbij Güven aan het langste eind trok. De oud-Benelux-kampioen in de Porsche-merkencups reed uiteindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen naar huis. Ten Voorde reed lange tijd op de tweede plaats, maar liet in de elfde van de in totaal 15 ronden ook de hevig aandringende Fransman Dorian Boccolacci passeren, enerzijds om ieder onnodig risico te vermijden en anderzijds omdat hij wist dat hij ook aan de derde plaats genoeg zou hebben om de titel al voortijdig op zijn naam te schrijven. Zo kwam hij dan ook als derde over de finish en werd bij het ‘parc fermé’ onder het podium door zijn team onthaald om het binnenhalen van de titel te vieren. Max van Splunteren werd als tiende geklasseerd, Daan van Kuijk werd 15e, Lucas Groeneveld 23e en Michael Verhagen 26e. Jesse van Kuijk viel voortijdig uit.

De wedstrijd op zondag, de laatste race van het seizoen, werd opnieuw een galavoorstelling voor Larry ten Voorde, die uitstekend weg kwam, van start tot finish het veld aanvoerde en zo als winnaar werd afgevlagd. Na zijn eerdere successen in Monaco, op de Red Bull Ring en op de Hungaroring was het voor de Twentse coureur de vierde Supercup-overwinning van het seizoen. In combinatie met de achtste plaats van Max van Splunteren was dat genoeg om ook de titel in het teamkampioenschap voor Team GP Elite veilig te stellen. Lucas Groeneveld eindigde als 19e, met Jesse van Kuijk twee plaatsen daarachter. Daan van Kuijk werd 23e, Michael Verhagen 29e.

Met deze fraaie Nederlandse successen wordt het 29e seizoen van de Porsche Mobil 1 Supercup, waarin de klasse voor het eerst ook in Nederland een wedstrijd afwerkte, in stijl afgesloten. Volgend jaar beleeft de internationale merkencup van Porsche Motorsport zijn 30e jaar, opnieuw in het voorprogramma van het wereldkampioenschap Formule 1.