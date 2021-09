Toch nog podiumplaats Van Berlo na lastig weekeinde Indianapolis

De Porsche Carrera Cup North America Presented by The Cayman Islands kwam dit weekeinde niet tijdens het IMSA-evenement op Laguna Seca in actie, maar reed bij het Porsche Sportscar Together Fest op de Indianapolis Motor Speedway, waar als start van de tweede seizoenshelft maar liefst drie races werden afgewerkt. Voor Kay van Berlo, de enige Nederlandse deelnemer in het veld, die als leider in de tussenstand naar Indy kwam, was het weekeinde vanwege technische problemen niet bijster succesvol: meer dan de derde plaats in de afsluitende race – waarin hij wel op prachtige wijze naar voren reed – zat er voor hem niet in, waardoor zijn naaste concurrent in de titelstrijd, teamgenoot Sebastian Priaulx, behoorlijk kon uitlopen.

Seb Priaulx, de grootste concurrent van Kay van Berlo in de titelstrijd, deed goede zaken met twee overwinningen.

In de eerste race startte Priaulx vanaf de pole-position en leidde van start tot finish. Van Berlo had te maken met technische problemen, ging na ruim tien minuten wijd en verloor daardoor al posities, en later in de race nog meer terrein als gevolg van problemen met de elektronica en een opgelegde ‘drive-through’ vanwege een aanrijding. Zo werd hij uiteindelijk twaalfde algemeen en elfde in de ‘Pro’-klasse. Race twee resulteerde in een overwinning voor Parker Thompson, die zijn derde seizoenszege behaalde. Van Berlo viel na een kleine 20 minuten uit vanwege een technisch probleem, maar ook Priaulx kende een lastige race. Hij leek op weg naar minimaal de tweede plaats, maar werd in de rondte getikt en kwam daardoor niet verder dan de negende plaats, de derde positie bij de ‘Pros’. Thompson leidde ook in de beginfase van de derde race, maar kreeg een ‘drive-through’ voor het wisselen van lijn bij de rollende start. Daardoor kreeg Priaulx de leiding in handen en won. Van Berlo moest na een motorwissel van achteraan starten en reed met het mes tussen de tanden. In de eerste ronde klom hij al op van de 25e naar de twaalfde plaats en sloot de race uiteindelijk als derde af.

Toch nog een podiumplaats voor Kay van Berlo (rechts) als derde in de slotrace.

“Een moeilijk weekeinde”, begon Van Berlo zijn relaas. “In de vrije trainingen zat de snelheid er goed in en ook in de kwalificatie hadden we de snelheid om mee te doen voor pole, maar het kwam er net niet helemaal uit, waardoor ik drie keer als derde eindigde. In race één had ik ongelooflijk veel overstuur en één keer schoot ik rechtuit, waarbij ik met mijn duim per ongeluk de ABS-knop raakte en het ABS uitschakelde. Daarmee hebben we de race zonder ABS uitgereden. Ook nog contact met een andere rijder en een ‘drive-through’. Dat uitschakelen van het ABS neem ik mezelf enorm kwalijk, ook naar het team toe, dat kostte me uiteindelijk ook gewoon posities en daarmee punten. Later bleek ook dat de rollbar voor gebroken was, wat het gebrek aan snelheid verklaarde. Eigenlijk liep er van alles fout.”

Het indrukwekende complex van de Indianapolis Motor Speedway.

De tweede race begon voor Van Berlo goed: “Het ging lekker, de snelheid zat erin, ik kon goed volgen en was heel erg bezig met banden sparen, totdat in ronde acht de motor plofte. Gewoon stuk, zoals Porsche ook aangaf niets iets waar ikzelf of het team iets aan hadden kunnen doen. Maar ja, wederom geen punten… De nieuwe motor betekende wel van achteraan starten. Ik kon niks anders meer doen dan zo ver mogelijk naar voren rijden. Maar ja, toen reden we 30 van de 45 minuten van de race achter de safety car vanwege olie en water op de baan na een crash. In de ronden dat we wel vrij konden rijden, heb ik een van de mooiste races gereden die ik ooit gereden heb. Uiteindelijk derde gefinisht door in de laatste ronde nog van vier naar drie te klimmen. De snelheid was super! Daardoor kon ik binnen een kwartier of 20 minuten, de racetijd die we hadden, ook 22 plekken goedmaken. De race was clean, ik heb er zelf van genoten! Terugkijkend een rampzalig weekeinde: veel punten verloren, de motor kapot, wat ook volgens Porsche eigenlijk nooit gebeurt, maar goed, in de derde race heb ik weer veel goed kunnen maken. We doen het ermee: dit is ook racen en we weten dat dit er ook gewoon bij hoort. Er zijn nog vijf races te gaan, we blijven gewoon doorstrijden.”

En dat is de juiste instelling. Kampioen word je immers ook door het maximale eruit te halen tijdens weekeinden waarin het een keer niet zo goed loopt. De volgende races van de Porsche Carrera Cup North America worden op 9 en 10 oktober verreden op Virginia International Raceway. De finale vindt plaats op 11 en 12 november in het voorprogramma van de tien-uurs-sportwagenrace ‘Motul Petit Le Mans’ op Michelin Raceway Road Atlanta.

Teamgenoten, maar ook concurrenten: Kay van Berlo (l.) en Seb Priaulx.

Foto’s: Porsche Motorsport North America