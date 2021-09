Het Porsche Experience Centre in Italië is geopend

Hiermee is het achtste Porsche Experience Center wereldwijd een feit.

In januari 2020 schreven we nog dat met de bouw van dit schitterend PEC was gestart, zaterdag 11 september 2021 vond de openingsceremonie plaats.

Brescia, Italië – 11 september: Mark Webber, Oliver Blume Chairman of the Executive Board of Porsche AG, Detlev von Platen member of the Executive Board for Sales and Marketing of Porsche AG en Pietro Innocenti GM Porsche Italia knippen het lint door bij de opening van het Porsche Experience Center Franciacorta (Foto , Vincenzo Lombardo/Getty Images)

Het achtste PEC meet ongeveer 60 hectare en omvat het circuit “Autodromo di Franciacorta”. Franciacorta ligt in Castrezzato (Brescia), een natuurgebied in Noord-Italië. De ligging is niet alleen aantrekkelijk vanwege de nabijheid van het Iseomeer en de luchthavens van Milaan, Bergamo en Verona maar ook vanwege de wijngaarden in de omgeving die de naam Franciacorta wereldberoemd hebben gemaakt.

“Het PEC Franciacorta combineert die dingen die Porsche speciaal maken: de racesfeer, een uniek design met iconische architectuur en een schitterende plek voor de Porscheliefhebbers vanuit de hele wereld”, zegt Oliver Blume, voorzitter van de Raad van Bestuur van Porsche AG “In Franciacorta hebben we de ideale locatie gevonden voor een nieuw Porsche Experience Center. Mensen in Italië hebben passie ons merk. Hier kunnen zij die passie nu uitleven.”

Klantencentrum met opvallende architectuur

Het PEC Franciacorta gezien vanuit de lucht. (Foto 3 september 2021, Claudio Lavenia/Getty Images voor Porsche Italia)

Het nieuwe Porsche Experience Center bestaat uit twee delen: het klantencentrum en de rijderspaddock. Het klantencentrum heeft een futuristische uitstraling en een opvallende gebogen structuur, heeft een oppervlakte van ongeveer 5.600 vierkante meter en omvat een centrale ruimte van waaruit verschillende gebieden toegankelijk zijn: leslokalen, een showroom voor het ophalen van voertuigen, een panoramisch restaurant en bar met uitzicht op het circuit, een winkel en een speciale omgeving voor kinderen. Ook is er een business center met een vergaderruimte. De paddock met 29 garages is bedoeld voor autosportevenementen, zoals de Porsche Carrera Cup Italia.

PEC Franciacorta vanuit de lucht (Foto, 3 september 2021, Giorgio Perottino/Getty Images voor Porsche Italia)







Een breed scala aan trainingsfaciliteiten voor liefhebbers van sportwagens.

Het hart van PEC Franciacorta is het circuit, dat drie verschillende trainingen heeft te bieden. Het 2,5 kilometer lange, hoofdcircuit heeft een verscheidenheid aan bochten en chicanes die perfect zijn voor het verfijnen van rijvaardigheid, een circuit gemaakt van gepolijst beton zodat het wegdek weinig weerstand geeft zodat Porsche-rijders kunnen oefenen onder extreem gladde omstandigheden en een off-road parcours met hellingen, bochten en een onverharde weg, om de offroad-prestaties van de SUV’s Cayenne en Macan te beleven.

“Porsche houdt meer in dan zijn producten; Porsche is een belofte voor een uniek merk en productbeleving, aldus Detlev von Platen, lid van de Raad van Bestuur voor Sales en Marketing bij Porsche AG. “In onze Porsche Experience Centers beloven we unieke en spannende ervaringen die bezoekers nooit zullen vergeten. Hier kan de Porsche community onze sportwagens testen en genieten van een authentieke merkbeleving”

Openingsvuurwerk (Foto Lorenzo Palizzolo/Getty Images)

(Foto Lorenzo Palizzolo/Getty Images)

(Foto Guido De Bortoli/Getty Images)

In lijn met de bedrijfsstrategie van Porsche is de PEC Franciacorta gericht op duurzaamheid. De bestaande infrastructuur is zoveel mogelijk hergebruikt. Verder wordt het hele complex aangedreven door hernieuwbare energie.

Porsche Experience Centers zijn een uniek concept in de auto-industrie en bieden Porscheliefhebbers en klanten spannende ervaringen met het sportwagenmerk en zijn producten. Naast Franciacorta zijn er PEC’s in Leipzig, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles en Shanghai, en sinds oktober 2019 in Duitsland Hockenheimring. In oktober van dit jaar wordt in Tokio nog een PEC geopend.

Zelf ben ik (nog) niet in een Porsche Experience Center geweest, maar het klinkt zeer veelbelovend. Ben jij er geweest? Dan zijn we benieuwd naar jouw ervaringen. Laat het ons gerust weten.

Bron en beeldmateriaal; Porsche Newsroom