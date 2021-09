TeamPGZ aan de start van 24 uur Zolder!

In augustus 2018 ging een lang gekoesterde droom van PGZ in vervulling: een eigen deelname aan de 24U Zolder, de historische langeafstandsrace die al sinds ’77 op het Limburgse circuit verreden wordt. Het bleek het startpunt van een autosportreis die #TeamPGZ inmiddels tot vaste deelnemer maakt van de Porsche Carrera Cup Benelux. Daar komt nu een onverwacht nieuw hoogtepunt bij, want dankzij een samenkomst van racende ondernemers zal #TeamPGZ aankomend weekend hernieuwd aan de start verschijnen van de 43e editie van de 24 uur van Zolder.

De equipe #TeamPGZ krijgt als sportieve captain Xavier Maassen. De voormalig Porsche kampioen en huidige coureur van #TeamPGZ brengt de benodigde snelheid en coaching met zich mee om het team optimaal te prepareren voor de unieke uitdagingen van een 24-uurs race. Verder aan de start staan Stijn Lowette, CEO en oprichter van het mondiale drinkbussenmerk Kambukka, Peter Guelinckx, CEO en eigenaar van de grote Belgische autodealerholding A&M Invest en Ad Geerts en Luc Vanderfeesten, de racende DGA’s van PGZ. De auto van keuze is, uiteraard, een Porsche 911. Specifiek de nieuwe generatie ‘992’ GT3 Cup waarmee #TeamPGZ al deelneemt aan de Porsche Carrera Cup Benelux. Technische ondersteuning komt dan ook van Red Ant Racing en JW Raceservice, de partners waarmee #TeamPGZ succesvol samenwerkt in de snelle Porsche merkencup.

Ad Geerts: “Dat we nu, 3 jaar na ons debuut op Zolder, wederom op de grid zullen staan van deze uitdagende race is één van de mooiste verrassingen van dit jaar. We doen dat nu met meer ervaring dan we destijds hadden. En door onze deelname aan de Carrera Cup Benelux voelen we ons nu al meer vertrouwd in de 911 GT3 Cup. Met hulp van Xavier gaan we zeker ook snelheid hebben, maar we gaan deze uitputtingsslag volwassen benaderen: uitrijden en uit de problemen blijven is het doel én de weg naar succes!”

“Dat we aan de start staan voelt feitelijk al als een succes op zich”, vult Luc Vanderfeesten aan. “Peter Guelinckx en ikzelf kennen elkaar al vele jaren. We zijn in dezelfde branche actief, delen een visie over ondernemen en de gedeelde passie voor autosport brengt ons nu nog dichter bijeen. Ik ben dan ook zeer blij dat Peter aan boord is voor deze 24-uurs wedstrijd en achter het stuur zal zitten van de #TeamPGZ Porsche 911. Ad was als autosportman uiteraard direct mee op het plan en Stijn Lowette past als racende ondernemer perfect in het plaatje. Tel daarbij op de technische hulp van Bert Redant, Jochem van de Wiel en hun mannen, waar we het hele jaar al fijn mee samenwerken, en het mag duidelijk zijn: ik kijk zéér uit naar het komende weekend!”

De 24 uur van Zolder start woensdag 22 september met de technische keuring van alle deelnemende wagens. Op donderdag vinden overdag de trainingen plaats, met einde middag de pre-kwalificatie en in het begin van de avond de spectaculaire ‘Superpole’. Bij het vallen van de avond maken de deelnemers hun eerste meters in het donker. Op vrijdag blijven de motoren stil waarna op zaterdag een mooi bijprogramma de inleiding is voor de start van de 24-uurs race om 16.00 uur. Een extra opsteker: bij dit evenement zijn toeschouwers weer welkom, waarmee de unieke autosportsfeer van een 24-uurs race nu al gegarandeerd gaat zijn. Volg voor foto’s en updates vanaf het circuit de social media kanalen van PGZ.

Bekijk onderstaand een registratie van de deelname uit 2018:

Fotograaf Jasper Baken