Porsche en eFuels; de volgende stap

Porsche en Siemens Energy hebben de samenwerking met een aantal internationale bedrijven gerealiseerd om een fabriek te bouwen voor de productie van CO2 neutrale synthetische brandstoffen, e Fuels. De eerste ter wereld.

Een aantal artikelen hebben we al gewijd aan Porsche en de onderzoeken naar het toepassen van synthetische brandstof in verbrandingsmotoren. Niet alleen de elektrische auto’s hebben de toekomst. Dat het Porsche menens is blijkt wel uit het bovenstaande.

Ten noorden van Punta Arenas in Chileens Patagonië wordt om te beginnen een proeffabriek gebouwd. Naar verwachting zal deze ongeveer 130.000 liter eFuels produceren in 2022. De capaciteit wordt dan in twee fasen uitgebreid tot circa 55 miljoen liter in 2024 en circa 550 miljoen liter in 2026. Inmiddels zijn de benodigde milieuvergunningen verkregen door het Chileense projectbedrijf Highly Innovative Fuels (HIF). Siemens Energy is ook begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de volgende grote commerciële stap van dit baanbrekende project.

Haru Oni Project, Chili

Porsche verwacht veel van het toepassen van synthetische en hernieuwbare brandstoffen. “Porsche is altijd een pionier geweest, innovatie motiveert ons” aldus Michael Steiner, Lid van de Raad van bestuur Onderzoek en Ontwikkeling. “We gaan de eFuels in onze eigen voertuigen gebruiken en de eerste brandstof uit Chili gaan we onder andere gebruiken in onze Porsche Mobil 1 Supercup racewagen vanaf 2022”.

“Dit betekent dat Porsche als geheel al netto CO2-neutraal kan zijn in 2030. Synthetische en hernieuwbare brandstoffen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren” vervolgt hij.

Sterk punt

Dat synthetische brandstoffen zonder aanpassingen in auto’s kunnen worden gebruikt die nu al rondrijden is een heel sterk punt.

Windenergie

Het Haru Oni-project maakt gebruik van de perfecte klimatologische omstandigheden voor windenergie in de provincie Magallanes in het zuiden van Chili. De vrijwel CO2-neutrale brandstof wordt dus geproduceerd met behulp van goedkope, groene windenergie.

Magallanes

De proeffabriek zal naar verwachting medio 2022 in productie gaan. Naast Siemens Energy nemen Porsche, HIF, Enel, ExxonMobil, Gasco en ENAP deel aan het Haru Oni-project.

Foto’s Porsche AG