Uitdagingen en een overwinning op Monza voor GP Elite

Uitdagende eerste race in Monza

Race 1 zaterdag op het Autodromo Nazionale Monza begon uitdagend voor Team GP Elite. Na een moeizame start wist Larry ten Voorde zijn derde plek lange tijd sterk te verdedigen. Na meerdere spannende battles moest hij het tegen het einde van de race helaas toch afleggen. Ondertussen wist Lucas Groeneveld meerdere plaatsen te winnen. Hij reed een sterke race en wist als 10e over de eindstreep te komen. Jesse van Kuijk werd vlak na de start van de baan geduwd waardoor hij uiteindelijk achter Lucas op de 11e plaats finishte. Broer Daan van Kuijk zat hem dicht op de hielen op de 12e plaats. De 16-jarige Morris Schuring werd al vroeg in de race aangetikt. Hierdoor kon hij de race helaas niet uitrijden. Morgen is er opnieuw een kans voor Team GP Elite om te strijden voor de overwinning.

Team GP Elite

#53 Ayhancan Güven (TUR), Phoenix Racing

PPorsche Carrera Cup Deutschland, Monza II 2021

Porsche 911 GT3 Cup, Lucas Groeneveld (NL), GP Elite, Porsche Carrera Cup Deutschland, Monza II 2021

Overwinning voor Larry ten Voorde na spannende race

Op een nat circuit was het zondag een spannende tweede race in Monza. Larry ten Voorde had een matige start, maar wist gelukkig snel de aansluiting te vinden met de leider van de race. Hij kon direct druk zetten en probeerde meerdere malen een aanval te plaatsen. Met nog minuten te gaan slaagde hij hierin en zo haalde hij de overwinning binnen. Morris Schuring had ondertussen een mega start. Hij klom naar P5 een kon met zijn sterke pace deze positie de rest van de race vasthouden. Achter hem was Lucas Groeneveld onderweg naar zijn beste finish van dit seizoen op P8. Jesse van Kuijk zat hem dicht op de hielen op P9. Daan van Kuijk spinde helaas vroeg in de wedstrijd op het natte asfalt. Hij wist zich echter goed te herpakken en maakte een inhaalslag naar de 14e plaats. Volgende week staat de Sachsenring op het programma voor alweer de voorlaatste ronde in de Porsche Carrera Cup Duitsland.