Denktank van Porsche in Weissach viert vijftigste verjaardag

Op 1 oktober 1971 werd het Weissach Development Centre in gebruik genomen. Met de verhuizing van de development en design afdeling van Zuffenhausen naar Weissach begon het succesverhaal. Vanaf die tijd is het Development Centre de basis geweest van vernieuwende auto’s en slimme ontwerp-projecten. Voor het Porsche Museum reden voor een speciale tentoonstelling.

Weissach Development Centre in 2021

Tegenwoordig beslaat het Development Centre een oppervlak van 100 hectare waar 6.700 personen werken. Toen Porsche in de vijftiger jaren de mogelijkheden voor een eigen testbaan onderzocht, durfden zij niet eens te dromen van deze aantallen. In die tijd golden autosport en testritten nog als de basis voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de Porsche 356. Het vinden van een goede locatie was echter niet makkelijk, mede omdat Ferry Porsche geen vruchtbare landbouwgrond wilde opofferen voor een testbaan. Voormalig coureur Herbert Linge kon hem overtuigen om hiervoor uit te wijken naar Herbert’s geboorteplaats en woonplaats in de jaren 50; Weissach. Logistiek gunstig gelegen van Zuffenhausen en er was natuurlijk veel meer ruimte voor een testbaan te dan in de stad.

Herbert Linge gaf de gouden tip

Op 29 januari 1960 legde de toenmalige testingenieur Helmuth Bott het Weissach-project voor het eerst vast in een memo met schetsen. Op 16 oktober 1961 vond Ferry Porsche de grond voor de eerste bouwfase voor de nieuwe testlocatie in de omgeving van Weissach en Flacht, 25 kilometer ten westen van Stuttgart. Er werden een circuit en andere testbanen gerealiseerd waarop prototypes op hun limiet konden worden getest. De Porsche 901 werd hier bijvoorbeeld klaargestoomd voor de markt.

Michael Steiner en Herbert Linge op de testbaan Weissach 2021

Ferry Porsche (midden) met Helmuth Bott, Ghislaine Kaes en Hans Tomala (vanaf links)

Met het steeds toenemende gebruik van de testbanen werden in de jaren zestig de plannen voor een “Research en Development centre” in Weissach meer en meer concreet. De expertise en het vakmanschap verspreid over de locaties in Zuffenhausen en Weissach moesten samenkomen op één plek. In 1969 begon de bouw van het Weissach Development Centre. Op 1 oktober 1971 verhuisden de Porsche ontwerpafdeling, inclusief de eigen autosportdivisie, naar Weissach en werd het nieuwe Weissach Development Centre officieel in gebruik genomen door 500 medewerkers.

De start van de aanleg voor de testbaan, 1961.

Porsche 356 Coupés, eerste gebruik van de testbaan, 1962

De stijlafdeling van Porsche volgde in 1972. In 1974 werd een iconisch gebouw neergezet, in de vorm van een zeshoek die de ideale werkomstandigheden en samenwerkingsmogelijkheden creëert. Het ontwikkelingscentrum is ontworpen als een samenstelling van verschillende kleine denktanks, waarbij het centrale “brein” verzekerd is van hoge respons- en ontwikkelingssnelheden dankzij de korte lijnen. In zijn geheel bedroegen de kernzeshoek met de twee uitbreidingen gebouwd in 1984 en 1992, en de Porsche stijlafdeling een oppervlak van ongeveer 7.000 m² kantoor- en studioruimte.

Weissach Development Centre circa 1975

Tegelijkertijd bleef Porsche zijn testcapaciteit uitbreiden. Midden jaren tachtig werden een meetcentrum voor milieutechnologie en een testgebouw voor motoren en krachtbronnen gebouwd. In mei 1986 opende Porsche een windtunnel, die toen de modernste ter wereld was.

911 Carrera (964) in de windtunnel in Weissach, circa 1987

Door de voortschrijdende ontwikkeling van de voertuigtechniek zijn de eisen aan de infrastructuur van het Weissach Development Center ook veranderd. “Sinds 2010 hebben we honderden miljoenen geïnvesteerd in de bouw van nieuwe gebouwen en systemen. Er is ook een bedrag van honderden miljoenen beschikbaar voor lopende projecten”, legt Michael Steiner, bestuurslid voor onderzoek en ontwikkeling bij Porsche AG uit. Een tweede toegangsweg, een compleet voertuigtestgebouw, een centrum voor veiligheidstests en een klimaatwindtunnel worden momenteel gebouwd in het zuidelijke deel van de ontwikkelingstoegangsweg. In 2025 wordt het terrein uitgebreid met twaalf hectare.

Van de eerste lijnen tot het kant en klare prototype; auto’s worden in Weissach ontwikkeld, getest en klaargestoomd voor productie. Het scala varieert van ontwerp en ideeën, model bouwen en eerste prototypes, aerodynamica, geluiden en elektronica testen, het ontwerpen van aandrijflijnen, stuursystemen en onderstel tot veiligheidstesten, beproevingen op Porsche’s eigen testbaan en door de autosportafdeling. “Hier geven we de mobiliteit van vandaag en morgen vorm, met nog efficiëntere en schonere aandrijvingen, nieuwe rijdfuncties en vernieuwende connectiviteit die de veiligheid, de duurzaamheid voor het milieu en het rijplezier vergroten. Rijden in een Porsche zal altijd een spannende en dynamische beleving blijven”, aldus Michael Steiner.

Foto’s Porsche AG