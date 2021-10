Feest op de Sachsenring voor GP Elite!

Jarige Larry ten Voorde trakteerde zijn GP Elite team op de Sachsenring met het teamkampioenschap Porsche Carrera Cup Deutschland

Zaterdag Race 1; overwinning in sterke race op Sachsenring



De jarige Larry ten Voorde trakteerde zaterdag zijn fans en team op een mooie overwinning! Na een sterke start vanaf P2 wist Larry al snel de raceleider in te halen. Hij reed een sterke pace en gaf zijn positie niet meer uit handen. Ondertussen liet Morris Schuring zien dat ook hij mee kan strijden in de kop van het veld. Hij wist een knappe 6e plaats binnen te halen. Daan van Kuijk en Lucas Groeneveld reden beiden ook een hele goede race. Daan wist van de 13enaar de 10e plek te klimmen. Lucas had zelfs een indrukwekkende inhaalrace vanaf de 21e naar de 13e plaats. Jesse van Kuijk was helaas niet fit en kon de race niet starten.

Zondag race 2; Het team Champion Porsche Carrera Cup Deutschland!



Het was een droom voor Team GP Elite om in één jaar zowel teamkampioen in de PMSC als in de PCCD te worden. En ondanks dat de gehoopte overwinning voor Larry ten Voorde deze zondag uitbleef, werden er toch voldoende punten gehaald om het kampioenschap binnen te halen. Larry eindigde race 2 dit weekend op de 3e plaats. Daan van Kuijk en Morris Schuring reden bijna de hele race achter elkaar aan. Zij kwamen als 9e en 10e over de streep. Een paar plekken verder finishte Lucas Groeneveld als 15e. Over drie weken gaat de Porsche Carrera Cup Deutschland naar de Hockenheimring. In dit laatste raceweekend van het seizoen kan Larry nog rijderskampioen worden. Het is daarom nu voor Team GP Elite volledig focussen op dit laatste weekend.

