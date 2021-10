TeamPGZ loopt titel Carrera Cup Benelux net mis

Sport kan erg hard zijn, zeker op topniveau. Dat ondervond #TeamPGZ coureur Huub van Eijndhoven in het finale weekend van de Porsche Carrera Cup Benelux 2021 op het Duitse circuit van Hockenheim. De jonge Nederlander vertrok als medeleider in het hoogstaande kampioenschap naar de finale en reed een schitterende kwalificatie, om dan in de eerste race, amper vier bochten ver, alle hoop op de titel te verliezen, in een incident waarbij een teamgenoot betrokken was. In de sport liggen de verschillende emoties vaak zeer dicht bij elkaar. De titel ging weliswaar verloren, maar van Eijndhoven reed als echte rookie een geweldig debuutseizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux en zal vanaf volgend jaar te boek staan als iemand om rekening mee te houden. In de Am-klasse wist Ad Geerts beslag te leggen op de 2e plaats in het eindklassement en versloeg daarmee nipt collega Luc Vanderfeesten, die met slechts 4 punten verschil de 4e plek als eindresultaat van het seizoen mag optekenen.

In Hockenheim kruisten dit weekend drie zeer snelle coureurs de degens in de allerlaatste confrontatie van het seizoen. Huub van Eijndhoven en Dylan Derdaele voerden het kampioenschap aan, op korte afstand gevolgd door Glenn Van Parijs. Huub van Eijndhoven reed zeer sterke kwalificaties, goed voor een eerste en tweede plek op de startgrid. Bij de start van de eerste race was het, zoals wel vaker in een merkencup, een druk gevecht om iedere meter, tot aan de eerste haarspeldbocht, kenmerkend voor Hockenheim en toen liep het fout…







Huub van Eijndhoven: “We gingen met drie naar de haarspeldbocht en Xavier Maassen, die aan de binnenzijde zat, misrekende zich en hij tikte de auto voor ons aan, die mij dan weer raakte, wat mijn stuurinrichting beschadigde. Meteen waren de race en het kampioenschap over voor me. Je wereld stort dan even helemaal in en de gevoelens zijn uiteraard niet positief, maar een dag later weet ik dat ik een zeer sterk seizoen heb gereden, met twee zeges, zes podiumplaatsen en een derde plaats in het eindklassement en dat in mijn eerste seizoen op dit niveau. Ik ben uiteraard trots en tegelijkertijd ook heel wat mensen dankbaar.”

Xavier Maassen: “Na moeilijke kwalificaties, waarin ik ook het verschil merkte met die rijders die voorafgaand aan het weekend wel waren komen testen, had ik een goede start van de eerste race. Ik kon meteen plaatsen goedmaken en naar de haarspeldbocht zat ik in de dubbele slipstream van twee van de titelkandidaten. We gingen dus met drie naar de scherpe bocht en jammer genoeg was er nog een deelnemer voor ons, die instuurde terwijl ik juist iets dieper de bocht in remde, wat tot een aanrijding leidde. De gevolgen van de aanrijding waren vooral voor Huub, die ook in de kleuren van #TeamPGZ rijdt, zeer dramatisch, want hij moest opgeven. Ik betreur wat er gebeurd is want dit is écht op geen enkele manier mijn intentie geweest. Ook mijn Porsche was helaas te beschadigd om door te kunnen.”

Voor #TeamPGZ was het geen makkelijke situatie, maar ook dat maakt deel van de sport uit, weet Robert van Barneveld, teammanager: “Een seizoensafsluiting met een dubbel gevoel, zonder twijfel. We lagen op koers om met #TeamPGZ in het eerste jaar meteen de titel te winnen. Dat we die kans verloren zijn door het ongewenste bijeffect van een foutje vanuit één van de eigen #TeamPGZ wagens is extra zuur. Het neemt niet weg dat we terugkijken op een prachtig debuutjaar. Huub heeft fenomenaal goed gereden en zich écht op de kaart gezet. Xavier kende meer tegenslag dan in veel andere seizoenen bijeen geteld, maar is nooit de fighting spirit verloren. Ad Geerts en Luc Vanderfeesten mogen ontzettend trots zijn op de prestaties en progressie die ze bij hun ambitieuze entree in deze supersnelle Porsche merkencup hebben laten zien, met als hele mooie bonus ook de recente deelname aan de 24 uur van Zolder. Uiteraard feliciteren we Dylan Derdaele en Belgium Racing met de titel en zoals altijd op de maandag na de laatste race: het volgende seizoen begint vandaag!”

Hiermee sluit #TeamPGZ een sterk eerste seizoen af en starten de voorbereidingen voor wat ongetwijfeld wéér een mooi autosportseizoen 2022 gaat zijn, met wederom (eind)overwinningen als de ambitie.