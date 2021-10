Porsche gespot week 40

Techart editie!

Je zou bijna denken dat deze week wordt gesponsord door de tuner “Techart”, want er staan er aardig wat in de lijst deze week die het Duitse pakket erop hebben zitten. Blijkbaar doen ze goede zaken in Nederland. Welke is jouw favoriet?

Heb je zelf een bijzondere Porsche gespot in Nederland? Stuur je foto’s dan naar diederik@vierenzestig.nl en wellicht sta jij dan in de volgende editie!

1# Porsche 971 Panamera GTS Sport Turismo Techart

2# Porsche 991 Targa 4S Exclusive Edition

3# Porsche Techart Cayenne Coupé GTS

4# Porsche 991 GT3 MKII Touring

5# Porsche 991 Techart Carrera GTS

6# Porsche 992 Techart Carrera 4S Cabriolet

5# Porsche 992 GT3