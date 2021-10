Porsche Design en Steigenberger lanceren nieuw hotelmerk

Deutsche Hospitality en Porsche Design Group presenteren in samenwerking “Steinenberger Porsche Design Hotels”, een nieuw hotelmerk dat in het hogere luxe segment gaat opereren. Het plan is om tenminste 15 hotels te openen in wereldsteden over de gehele wereld.

De nieuwe keten brengt ontwerp, technologie en lifestyle op het hoogste niveau. Met als resultaat een

unieke merkbeleving gecreëerd vanuit de designfilosofie en waarden van het exclusieve Porsche Design lifestyle merk. Dit in combinatie met met de uitmuntende service en ervaring van Steigenberger, die kan bogen op een representatieve traditie die tot meer dan 90 jaar teruggaat. De belangstelling van investeerders voor “Steigenberger Porsche Design Hotels” is groot. De eerste planningsfase omvat de oprichting van maximaal 15 hotels in wereldwijde wereldsteden zoals Londen, Singapore, Dubai en Shanghai.

Ontwerp en kwaliteit op het hoogste niveau

“Steigenberger Porsche Design Hotels” creëert een merk dat trouw is aan de designfilosofie en waarden van het exclusieve Porsche Design merk, in combinatie met de gastvrijheid en servicekwaliteit van een Steigenberger hotel”, zegt Marcus Bernhardt, CEO van Steigenberger Hotels AG/Deutsche Hospitality. “Ons gezamenlijke doel is om een ​​nieuw hotelproduct te ontwikkelen voor een wereldwijde doelgroep die op zoek is naar iets unieks en die topkwaliteit wenst.”

“Steigenberger Porsche Design Hotels” zal bogen op een ongewoon en uitzonderlijk ruimtelijk en lichtconcept”, aldus Dr. Jan Becker, CEO van Porsche Designgroep. “Innovatieve kamers en suites zullen een uniek ontwerp en interieur hebben in de geest van de omgeving. Reizigers die op zoek zijn naar buitengewone ervaringen, zullen “Steigenberger Porsche Design Hotels” kunnen vinden op enkele van de de meest adembenemende locaties ter wereld.” De hotels zullen minimaal 150 kamers, suites en penthouses aanbieden. Uiteraard ook met een opmerkelijke restaurant- en barconcept, exclusieve Meet&Greet Cubes en een gezondheids- en schoonheidsfaciliteit inclusief een fitnessruimte met een minimale oppervlakte van 1.000 vierkante meter.

Dr. Jan Becker, CEO Porsche Design en Marcus Bernhardt, CEO Steigenberger Hotels AG/Deutsche Hospitality

Doelgroep aanspreken via de bestaande merknamen

“We hebben onszelf tot doel gesteld om tegen 2027 een aanzienlijke wereldwijde groei te realiseren”, de heer Bernhardt vervolgt, “Voor ons is “Steigenberger Porsche Design Hotels” een belangrijke stap om op de lange termijn een aantrekkelijke doelgroep aan te spreken en tegemoet te komen aan de groeiende eisen op het gebied van individualiteit, exclusiviteit, ontwerp en een onnavolgbare hotelervaring.”

De ontwikkeling van “Steigenberger Porsche Design Hotels” stelt Porsche Design in staat zijn merkfilosofie over te brengen naar exterieur en binnenhuisarchitectuur. Zo kan ontwerpexpertise via de auto voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt met uitstekende hotelprojecten. Jan Becker: “De factor merkbeleving wordt voor klanten steeds belangrijker. In hotels kunnen we de merkbeleving op een unieke manier overbrengen en dit maakt het mogelijk om extra onderscheid in de markt te brengen.”

Foto’s Steigenberger Hotels AG/Porsche Design Group