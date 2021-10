In de herfst door het Toscane van de Lage Landen. Toerrit in België

Pak uw agenda er bij mensen. 64 Porsche Portal heeft een mooie herfstrit voor u georganiseerd, en wel op zaterdag 30 oktober.

Toscane der Lage Landen

We vertrekken met onze Porsches door het Westelijke Pajottenland, ook wel het “Toscane van de Lage Landen” of “Land van Bruegel” genoemd. Een zachtheuvelende, vruchtbare, agrarische streek, gekend voor zijn bieren (Lambiek, Kriek, Geuze) en de beroemde Brabantse trekpaarden. Na een heerlijk ontbijtbuffet word je tussen de glooiende valleien over landelijke wegen heuvel op en heuvel af geleid, richting Vlaamse Ardennen. De herfstkleuren onderweg vervolledigen het feeërieke pallet van deze rit.



De route is 160km “bolleke-pijl” en geschikt voor zowel ervaren als minder ervaren teams. Onderweg worden enkele leuke actiefoto’s genomen als aandenken. Om praktische redenen wordt het aantal deelnemers helaas beperkt tot 30 auto’s, snel inschrijven is dus de boodschap. Doe dit snel via info@vierenzestig.nl

Praktisch

Datum: zaterdag 30 oktober

Ontvangst voor het ontbijt: Hof ter Nering, Nering 60 te Beersel, België tussen 8.30 – 9.00 uur

Vertrek: 9.30 – 10.00 uur

Geschatte aankomst: 16.00 – 18.00 uur in Geraardsbergen, België

Deelnameprijs: € 25 voor Porsche en berijder, € 15,00 per passagier. Na uw inschrijving ontvangt u van ons het bankrekeningnummer.

Maximum aantal deelnemers; 30 auto’s

Inschrijving: tot en met 24 oktober via info@vierenzestig.nl o.v.m inschrijving herfstrit 30 oktober. Na ontvangst van de inschrijving en de deelnameprijs ontvangt u per mail een bevestiging.

Ik hoop u te ontmoeten op zaterdag 30 oktober. Tot dan!