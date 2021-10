Proudwheels, a new kid on the block.

Social media platforms bestaan al zo’n 20 jaar. Elke dag komen er meer Porschegroepen bij op Facebook en de hippe Porscherijders hebben een eigen Insta pagina van hun bolide. Het probleem is alleen dat de platforms zich niet lenen voor autoliefhebbers. Je mist op Instagram de eventpagina’s en op Facebook zie je door de vele commercials je Porschevrienden niet meer.

Back to basic.

MySpace voor muzikanten, Facebook voor studenten, Instagram voor fotografen. Zo was het eigenlijk bedoeld, voordat ze uitgroeiden tot mega platforms.

Voor autoliefhebbers is er nu Proudwheels. Een niche platform dat altijd een niche platform zal blijven want Proudwheels is er voor de autoliefhebbers. Hier vind je dus precies wat je als autoliefhebber zoekt. Elke auto die je hebt, verdient een eigen pagina met tijdlijn en volgers van die specifieke Porsche. Daarnaast kan je upgrades en leuke stories delen met fans. Blijf op de hoogte van het laatste autonieuws en bekijk eventpages of organiseer zelf events. Je kan je nu pre-registreren via Proudwheels.com.

Dit is nog maar het topje van de ijsberg want we hebben hele toffe ideeën voor het platform. Maar we doen dit samen met jullie. Want zonder jullie is er geen community.

Proudwheels nu ook op Vierenzestig Porsche Portal

Vanaf nu kunt jij als Porsche eigenaar Proudwheels ook vinden op ons 64 Plein en er zullen regelmatig via de nieuwsbrief van 64 voor 64 lezers/leden speciale 64 aanbiedingen komen. Zoals de hieronder vermelden uitnodiging.

Speciale uitnodiging.

Voor de trouwe lezers van Vierenzestig.nl hebben we een speciale uitnodiging.

Er zijn 10 gratis plaatsen gereserveerd tijdens de Proudwheels Launch Party op morgen (zaterdag) 16 oktober van 15:00 – 19:00 uur. De locatie is Breda Airport. Toegang hiervoor is gratis en je ziet de mooiste wagens op de showpaddock, je kan je aanmelden om te dragracen en genieten van een lekker drankje en hapje. Tevens heb je de mogelijkheid om als allereerste de Proudwheels app te downloaden en je eigen kanaal te starten. Wil jij als 64 lezer een van de 10 toegang kaarten ontvangen? Stuur dan een email naar alain@vierenzestig.nl of bel 0617236376