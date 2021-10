Verkoopaantallen Porsche 13 procent in de plus. Taycan verslaat 911!

Tussen januari en september 2021 heeft Porsche wereldwijd 217.198 nieuwe auto’s afgeleverd. Dit houdt een stijging van 13% in. In Europa was er een lichte stijging van 2%, koploper waren de Verenigde Staten met 30% in de plus. Thuismarkt Duitsland was goed voor 9%.

Cayenne Turbo GT

Het meest succesvolle model blijft de Cayenne, goed voor 62.451 auto’s. En hoewel de verkoopaantallen van de iconische 911 met 10% zijn gestegen, goed voor 27.972 auto’s, heeft de Taycan haar na twee jaar op de markt ingehaald. 28.640 exemplaren van de eerste volledig elektrische Porsche zijn er in de eerste drie kwartalen van 2021 afgeleverd.

Detlev von Platen

Detlev von Platen, lid van de Raad van Bestuur voor Sales en Marketing bij Porsche AG is blij met het resultaat van de eerste drie kwartalen, daarbij is de orderportefeuille goed gevuld waardoor hij de eindspurt naar het einde van het jaar met optimisme tegemoet ziet. “Grote slag om de arm blijven wel het Coronavirus en de problemen bij de fabrikanten van semi-conductoren. We houden de ontwikkelingen met argusogen in de gaten zodat we snel kunnen reageren als het nodig is” aldus de heer Von Platen.

Foto’s Porsche AG