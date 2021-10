Porsche gespot week 41

Truck vol Porsches!

Nu het weer langzamer hand wat minder wordt, ben ik benieuwd wat we de aankomende week allemaal tegen gaan komen of zullen we een zachte winter krijgen, zodat iedereen met zijn pareltje lekker buiten kan blijven spelen. We zullen zien.

Voor deze week weer een aardige selectie met aan het einde een hele truck vol Porsches! Welke is jou favoriet in deze serie?

Heb je zelf een bijzondere Porsche gespot in Nederland? Stuur je foto’s dan naar diederik@vierenzestig.nl en wellicht sta jij dan in de volgende editie!

1# Porsche 996 GT3 Clubsport

2# Porsche 992 Techart Carrera S

3# Porsche 991 GT3 RS

4# Porsche 992 Targa 4 GTS MkII

5# Porsche 992 GT3

6# Porsche 991 Carrera 4 GTS Cabriolet MkII & Porsche 992 Carrera 4S

5# Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo & nog heel veel meer