Mijn passie voor Porsche: Marcel Haarselhorst

In deze serie spreken we met een Porsche eigenaar en proberen we erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij hen. Wat is het dat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men een bepaalt model?

Deze keer spreek ik af met Marcel Haarselhorst. De trotse bezitter en eerste eigenaar van een 991 Carrera die hij al bijna tien jaar in zijn bezit heeft. Die jaren zie je er niet aan af. Ze staat er keurig netjes bij in haar mooie verblijfplaats.

Marcel nodigt mij uit binnen te komen voor een kop koffie met een worstenbroodje. Jawel mensen, ik ben weer in Brabant. Lekker hoor. Aan tafel komen we uiteraard al snel op auto’s uit. Eigenlijk had Marcel niet zoveel met sportwagens en dus ook niet met Porsches. Hij had veel meer met Jeeps, meedoen aan snelheidsritten en trails . Hij vond sportwagens niets, totdat hij een keer als bijrijder tijdens een rally met een buurman meereed in een Wiesmann, dat viel toch wel in de smaak. Het zaadje was geplant en al snel wilde hij een sportwagen. Hij wilde wel iets aparts, een Wiesmann was erg duur en dus ging hij voor een nieuwe PGO, een nieuw merk uit Frankrijk, waar hij ze ook kocht, met een buizenchassis, superlicht en snel. Het lijkt op een Porsche 356, en het blok is van een Peugeot GTI. Aan het volgende verhaal kan je zien wat een enthousiaste autogek Marcel is.







PGO, foto’s via Marcel Haarselhorst

Het merk PGO had nog geen vertegenwoordiging in Nederland. “Doe eens gek” dacht Marcel, die in het dagelijks leven een slagerij heeft. “Ik ga PGO’s verkopen op de RAI”. Hij was net op tijd met inschrijven en stond als kersverse importeur op de Autorai. Op een stand samen met Wiesmann en Donkervoort. Dat was erg leuk, veel mensen gesproken, veel in het nieuws; Huub Stapel zei nog in zijn programma: “Op de RAI heb ik een slager uit Brabant ontmoet, en over die man wil ik een programma maken, die gooit zijn tent een week dicht om auto’s te verkopen op de RAI”. Maar daadwerkelijk verkopen was wat moeilijker, welgeteld nul exemplaren. Toen een partij uit de autobranche zich aanmeldde dat zij wel 100 PGO’s konden verkopen heeft Marcel het importeurschap aan hen verkocht, “het moet wel hobby blijven” vond hij. Fantastisch hè mensen?

Toen kwam het moment dat Marcel een Porsche wilde, de beste sportwagen volgens hem. Zijn eerste was een gebruikte Boxster S (987). Die beviel hem erg goed, vooral de degelijkheid van Porsche vond hij opvallend. Hij heeft er veel plezier mee gehad. Toch kriebelde het; hij wilde graag een 911. Dé ultieme (sport)auto. Met zijn zoon bezocht hij de IAA in Frankfurt waar de nieuwe 991 werd geïntroduceerd. Eenmaal thuis maar eens over nadenken. Het moest er echter toch een keer van komen dus twee maanden later op een woensdagochtend zei Marcel tegen zijn vrouw: “Ik ga naar Eindhoven, een 911 bestellen, ga je mee?” Hij is alleen naar Eindhoven gereden, heeft zijn Boxster ingeruild en een nieuwe 991 besteld.

Nou klinkt het misschien of Marcel “even een broodje is gaan halen” of zo, maar dat is zeker niet het geval en die indruk wil ik ook niet wekken. Hij heeft er lang en goed over nagedacht, heeft de optielijst links laten liggen (heel sterk van hem) en goed zijn huiswerk gedaan. Tegen de verkoper van Porsche Centrum Eindhoven zei hij dan ook: “ik wil een handgeschakelde, achterwiel-aangedreven 991, metallic lak, sport chronopakket, sportstoelen, sportstuur en stoelverwarming. Verder hoeft er niets op”. Het enige waarvan de verkoper hem heeft weten te overtuigen is de optie PDK te kiezen. Een proefrit met een PDK heeft het laatste zetje gegeven. “Tegen een PDK kan je niet opschakelen, ik heb er nooit spijt van gehad” aldus Marcel.

PDK-hendel in plaats van versnellingspook

Inmiddels heeft hij haar al bijna tien jaar in zijn bezit en dat blijft zo. Ze wordt gebruikt voor de lange ritten zoals bijvoorbeeld, Goodwood, F1 Oostenrijk, Mille Miglia. Door Corona de afgelopen tijd niet zoveel helaas. Zijn 991 bevalt hem nog steeds. Tijd voor een 992 Marcel? “Nee, ik denk van niet. Ik heb deze nieuw gekocht, altijd zelf meegereden, ik weet hoe ze is. Ik heb zoiets; als zij direct een oldtimer is, ben ik ook een oldtimer. Gewoon zuinig op zijn, dan kan je lang met een 911 doen.” Motorisch onderhoud vindt plaats bij Rennsport in Breda, zaken als remmen doet Marcel zelf. Hij sleutelt graag aan auto’s.









Groot gelijk Marcel, samen oldtimers worden

Zoals gezegd sleutelt Marcel graag aan auto’s, onder andere aan nog een auto met boxermotor die hij heeft. Een T3 waarmee zijn zoons al aardig wat kilometers hebben gereden richting het zonnige zuiden.

Drie Boxers op een rij





Deze boxer is tenminste zichtbaar



Rijden maar

Marcel bedankt…

voor het delen van jou passie voor Porsche, en de koffie met worstenbroodje natuurlijk.