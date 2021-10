Na Enzinger ook Zurlinden weg bij Porsche Motorsport

Slechts enkele weken na het afscheid van Fritz Enzinger als hoofd van Porsche Motorsport vertrekt nu ook Pascal Zurlinden, die sinds 2019 de leiding had over de fabrieksmatige sportactiviteiten van het merk uit Stuttgart. Een officiële mededeling van Porsche is er nog niet, desgevraagd bevestigde Porsche-woordvoerder Holger Eckhardt het nieuws ook tegenover Vierenzestig.nl. “Als Porsche Motorsport betreuren wij zijn beslissing, maar we moeten zijn wens aanvaarden. Pascal of Porsche zullen je op een later tijdstip over zijn toekomstige taak bij Porsche informeren. Hij wil bij Porsche blijven, zoveel is duidelijk”, aldus een summiere verklaring.



Zurlinden, afkomstig uit de Franse Elzas-regio, begon na zijn studie als autotechnisch ingenieur en was eerder ondermeer actief bij het Phoenix-team in de DTM, eerst met Opel en later met Audi. In 2014 kwam hij bij Porsche en was nauw betrokken bij de LMP1- en vervolgens de GT-activiteiten van het merk. In 2018 werd hij verantwoordelijk voor de GT-fabrieksprogramma’s, toen nog in WEC en IMSA, die in 2019 beide met kampioenstitels werden bekroond. Ook bij de Porsche-GT3-overwinningen bij de klassiekers van Spa, op de Nürburgring en in Bathurst was hij betrokken. In 2019 werd Zurlinden verantwoordelijk voor alle fabrieksprogramma’s van Porsche in de autosport, waaronder ook de Formule E en de geplande terugkeer naar de hoogste divisie van de lange-afstandsracerij met een , vanaf 2023.





“Bij Porsche weten we allemaal hoezeer Pascal was toegewijd aan zijn taak, het werk met teams, rijders en diverse kampioenschappen over de hele wereld”, vervolgt de verklarding van Porsche. “Daarvoor kunnen we hem niet genoeg danken. Zo gauw er een beslissing is over wie Pascal in zijn functie bij Porsche Motorsport opvolgt, zullen we je daarover informeren. Pascal is op dit moment niet beschikbaar voor interviews, we hopen op jullie begrip.” Zurlinden zal ook niet aanwezig zijn in Bahrein, waar komend weekeinde en volgende week de laatste twee wedstrijden van het FIA WEC verreden worden.