Porsche gespot week 42

BeNeLux!

Vanaf deze editie gaan we voortaan 2 landen erbij doen naast Nederland, namelijk België en Luxemburg. Helaas was er deze week in Luxemburg helaas niet veel gespot op Porsche gebied, dus die slaan we deze week nog even over.

Heb je zelf een bijzondere Porsche gespot in Nederland? Stuur je foto’s dan naar diederik@vierenzestig.nl en wellicht sta jij dan in de volgende editie!

*Om meer foto’s van de auto te bekijken kan je op de naam van Porsche klikken!

Nederland

1# Porsche 991 GT3 RS

2# Porsche 997 Speedster

3# Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

4# Porsche 996 GT3 R Edo Competition

5# Porsche 992 GT3

6# Porsche 991 Techart Turbo Cabriolet

7# Porsche 992 GT3

België

8# Porsche 992 Targa 4S

9# Porsche 997 GT3 RS MkI