Rijtest Porsche 992 Targa 4 GTS

In 1963 zag de eerste GTS uitvoering bij Porsche het levenslicht; de Porsche 904 Carrera GTS. Door de auto meer comfort verhogende zaken te geven en te voorzien van een kenteken was deze van oorsprong raceauto, geschikt voor de openbare weg. Een ware Gran Turismo Sport.

904 Carrera GTS 904-006 (foto: Mathieu Heurtault, G&C)

997 Carrera GTS

De GTS ging een nieuwe fase in met de 997 II Carrera GTS in 2009. Een echte sportwagen met veelbelovende motorprestaties, 408 pk en een koppel van 420 Nm. De uitvoeringen met achterwielaandrijving kregen dezelfde brede kont als de vierwielaangedreven uitvoeringen. Aan de buitenkant herken je de 997 GTS verder aan de zwarte lip onderaan de voorspoiler, extra koelopeningen en de vorm van de side skirts.

991 Carrera GTS

991 Carrera GTS (foto Porsche AG)

Het GTS concept werd in 2014 voortgezet met de 991 Carrera GTS. 430 pk en 440 Nm brachten de prestaties naar een nog hoger niveau. Ook het niveau van de remmen werd naar een hoger plan getild met een aangepast remsysteem. In 2017 verscheen de 991 II Carrera GTS, weer sterker; 450 pk en 550 Nm. Het Sport Chrono pakket werd toegevoegd en de sportuitlaat was centraal geplaatst. In 2015 werd de 991 Carrera GTS door vierenzestig.nl aan de tand gevoeld. Wat vonden we er van?

En vanaf nu is daar de …….

992 Carrera GTS

Foto: Porsche AG

Wederom krachtiger; 480 pk en 570 Nm, sterkere remmen, meer uitlaatgeluid maar ook comfort. Vierenzestig gaat het voor jou bekijken met een werkelijk schitterende 992 Targa 4 GTS. Laten we haar inderdaad eerst eens bekijken.

Chique verschijning

De zwarte accenten steken mooi af bij de kleur van de carrosserie in de optionele kleur krijt. Een van de speciale kleuren waarvan jouw GTS voor € 2.865 af fabriek wordt voorzien. Pythongroen, Haaiblauw, Lavaoranje en Karmijnrood zijn de andere speciale kleuren. Het krijt maakt haar een chique verschijning, maar denk je: “hé; de GTS is een sportwagen”, dan kan je natuurlijk bijvoorbeeld voor Pythongroen of Haaiblauw kiezen. Lijkt mij helemaal gepast en errug gaaf.

Waar bij de Turbo en GT3 de kracht al van de buitenkant afspat, doet de GTS daar niet aan mee. OK, ze heeft SportDesign voorpoiler en achterbumper en GTS logo’s opzij. De GTS coupé en Cabrio hebben bovendien een met 10 mm verlaagd onderstel, maar verder zal alleen de kenner zien dat je hier te maken hebt met een bijzondere 911. De mooie satijnzwarte Turbo S velgen met centrale wielmoer zijn standaard en ook de getinte LED-koplampen met PDLS behoren tot de standaarduitrusting.

Neem plaats

De GTS is een pure sportwagen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het de bestuurder en passagier aan gemakken ontbreekt. Alleen al het stuurwiel vind ik een plaatje, GT-sportstuurwiel in Race-Tex met carbon inleg. Race-Tex* komen we ook onderop het dashboard en op de adaptieve sportstoelen tegen. Stuurwiel en stoelen zijn verwarmbaar, BOSE Surround Sound System is aangevinkt op de optielijst en daarbij is de standaarduitrusting al niet gering. Allemaal zaken die het rijden nog aangenamer maken. De tijd van spartaans uitgevoerde speciale uitvoeringen lijkt met de GTS voorbij.

*Race-Tex: een microvezelmateriaal dat voor een gedeelte bestaat uit gerecycleerde polyestervezels. Tijdens de productie hiervan komt er 80% minder CO2 vrij dan bij de productie van traditionele materialen.

en rijden maar

Rijden in een 911 doe ik altijd met veel plezier. Iedere moderne 911 is bloedsnel en stuurt grandioos. De 911 is dan ook al jaar en dag mijn favoriete auto. Op de weg worden de verschillen tussen de diverse uitvoeringen echter steeds moeilijker te onderscheiden. (Turbo S en GT3 (RS) buiten beschouwing gelaten.) In het dagelijkse verkeer laat de GTS zich moeiteloos rijden. Helaas heb ik flink wat files gehad, maar selecteer met de draaiknop op het stuurwiel de stand normaal en sukkel heel makkelijk met het verkeer mee. Er zijn super sportwagens waarmee het filerijden absoluut geen pretje is, dus dit is een pluspunt. Komt het verkeer op gang dan is het een genot om vlot weg te accelereren en op “hoge” snelheden bochten te nemen.

En hier weet ik het eerlijk gezegd even niet meer, want dat is allemaal ook in de Carrera en Carrera S uitvoeringen het geval. Hoe kan je het prijsverschil van € 22.000 tussen een Targa 4S en een Targa 4 GTS nou rechtvaardigen?

In eerste instantie dacht ik dat we op de openbare weg in Nederland geen antwoord op deze vraag zouden krijgen, gezien de verkeersregels. Honderd km/u doet de GTS met twee vingers in haar neus en de ogen dicht. Toch is met enig speurwerk al een antwoord in de goede richting te geven. Pakken we de standaarduitrustingen van beide modellen er bij dan slinkt het verschil tot € 5.500. Met Turbo S velgen, LED koplampen met PDLS, Sport Chrono pakket, SportDesign voor en achter en ParkAssistance met camera ben je al aardig in die richting. Daar hoef je geen meter voor gereden te hebben. Tel daarbij op dat GTS-uitvoeringen nog waardevaster zijn dan de Carrera en Carrera S uitvoeringen en je kunt nu eigenlijk al zeggen dat het een zeer verstandige keuze is.

Maar natuurlijk moet je het antwoord achter het stuur vinden. Waar het kan en waar het mag. De prestaties verschillen niet eens zo veel van elkaar. Dertig pk meer, paar tienden sneller in acceleratie, topsnelheid iets hoger, maar de beleving is dat wel. Deels komt dit doordat isolatie is weggelaten (dat hoor je overigens ook duidelijk als je het portier dichtgooit of over een grindweg rijdt) maar ook die heerlijk sportuitlaat helpt daaraan mee en niet te vergeten de sterkere remmen. Daarbij is onze testauto uitgerust met achterasbesturing wat een nog betere stabiliteit geeft. De GTS geeft je toch een andere beleving. Laat het daar nou net om gaan!

Lightweight Design Pakket

Binnenkort kan je voor jouw GTS de optie “Lightweight Design Pakket” aanvinken. Dat omvat met kunststof versterkte koolstofvezel kuipstoelen, lichtgewicht zij- en achterruiten en een extra lichte accu. De achterbank vervalt, er komen nog wat uiterlijke veranderingen en de meesturende achteras zit ook bij dit pakket. Gewichtsafname is 25 kilo.

Consumentadviesprijzen vanaf

911 Carrera GTS – € 184.600

911 Carrera Cabrio GTS – € 200.400

911 Carrera 4 GTS – € 194.300

911 Carrera 4 GTS Cabrio – € 210.600

911 Carrera Targa 4 GTS – € 211.000

Fotografie

Voor deze test kon ik niet terugvallen op een van onze eigen fotografen. Gelukkig kon en wilde Frans Blok van 3develop mij uit de brand helpen. Overigens niet voor de eerste keer. Dankjewel Frans.

Laat ik nog wat mooie plaatjes met jullie delen.