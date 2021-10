Nederlandse titelsuccessen in Porsche Carrera Cup Deutschland

Nederlandse teams en rijders kunnen terugblikken op een ongekend succesjaar in de internationale Porsche-merkencups. Nadat eerder al Larry ten Voorde voor de tweede maal op rij de rijderstitel in de Porsche Mobil 1 Supercup won en het Nederlandse team GP Elite het teamkampioenschap veroverde, gingen ook alle titels in de sterk bezette Porsche Carrera Cup Deutschland naar Nederland. Larry ten Voorde en GP Elite wonnen ook in de Duitse cup respectievelijk de rijders- en teamtitel, terwijl Loek Hartog op de eerste plaats in het ‘rookie’-klassement van de klasse eindigde.

Het binnenhalen van de titel in zowel de internationale Porsche Mobil 1 Supercup als de Porsche Carrera Cup Deutschland in hetzelfde seizoen is voor Porsche-coureurs de ultieme beloning. Het gezelschap van rijders dat erin slaagde om deze prestatie te leveren is zeer select: Frank Stippler in 2003, René Rast in 2012, Philipp Eng in 2015 en Sven Müller in 2016, en vorig jaar Larry ten Voorde. Geen enkele rijder slaagde er tot dusver in, twee jaar op rij beide titels te veroveren, maar daarin bracht Larry ten Voorde nu verandering.

De Twentse coureur kwam als leider in de tussenstand van het kampioenschap naar Hockenheim, waar de laatste twee races van het seizoen in de Porsche Carrera Cup Deutschland op het programma stonden. Voor Ten Voorde was het de belangrijkste taak om zijn naaste concurrent, de Turkse rijder Ayhancan Güven, achter zich te houden. Dat deed hij met verve: in de race op zaterdag behaalde Ten Voorde zijn achtste overwinning van het seizoen in de Duitse cup en was vervolgens met nog één race te gaan al zeker van de kampioenstitel.

Larry ten Voorde: “Mega-blij, een geweldig gevoel!”

“Porsche Carrera Cup Deutschland-kampioen 2021, dat is natuurlijk geweldig”, reageerde Ten Voorde op zijn behaalde succes. “En dan ook nog eens dubbel kampioen, en als eerste rijder voor het tweede jaar op rij. Ik ben echt mega-blij en ook best emotioneel! Het was een jaar met ups en downs, maar ik heb geprobeerd om de downs zo beperkt mogelijk te houden en toch zoveel mogelijk punten te pakken. Dubbel kampioen, een geweldig gevoel!”

Met zijn successen droeg Ten Voorde ook in belangrijke mate bij aan het binnenhalen van het teamkampioenschap in de Porsche Carrera Cup Deutschland door het Team GP Elite. Ook voor het team uit De Rijp was daarmee de ‘dubbel’ compleet, nadat eerder al de teamtitel in de Porsche Mobil 1 Supercup veroverd was. In Jessede Duitse cup was de titelwinst al tijdens het voorlaatste raceweekeinde van het seizoen op de Sachsenring een feit. Naast Ten Voorde kwamen ook de pas 16-jarige Morris Schuring en Jesse van Kuijk onder de vlag van Team GP Elite in actie in de Duitse cup. Lucas Groeneveld, Daan van Kuijk en Max van Splunteren, reden onder de inschrijving GP Elite. Schuring behaalde tijdens de voorlaatste race op Hockenheim als derde zijn eerste podiumplaats in de klasse.

Rookie-titel voor Loek Hartog, sterke prestaties Rudy van Buren

Naast de rijders van GP Elite kwamen er nog andere Nederlanders in actie in de Duitse Porsche Carrera Cup. Een van hen was Loek Hartog, die na het winnen van de titel in de Porsche Carrera Cup Benelux van vorig jaar de overstap maakte naar de Duitse competitie. De Leidse coureur kwam in actie voor het Black Falcon Team Textar en behaalde voor eigen publiek op Circuit Zandvoort zijn beste resultaat van het seizoen door als tweede te eindigen. Met het minimale verschil van drie punten op de Deen Bastiaan Buus veroverde Loek Hartog ook de titel in het ‘rookie’-klassement voor de beste nieuwkomer in de Porsche Carrera Cup Deutschland.

Ook Rudy van Buren, die dit jaar zijn tweede seizoen in de Duitse competitie afwerkte, overtuigde met sterke prestaties. De Nederlandse rijder van het Duitse team CarTech Motorsport by Nigrin stond op het circuit van Monza en op Circuit Zandvoort als tweede op het podium en sloot het seizoen af als zesde in de eindstand van de in totaal 33 coureurs die in de loop van het jaar aan de start verschenen. Van Buren maakte na internationale successen in de virtuele racerij de overstap naar de fysieke autosport en heeft in de Porsche Carrera Cup Deutschland duidelijk zijn draai gevonden. In de loop van het seizoen waren er ook incidentele gastoptredens in de Duitse cup voor Jaap van Lagen, Thierry Vermeulen en Huub van Eijndhoven.