Porsche zet ronderecord voor straatauto’s op Zandvoort met 911 GT2 RS MR

Porsche kent een lange historie met het circuit van Zandvoort en vierde vele autosportsuccessen op het asfalt tussen de duinen. Nu voegt Porsche een nieuw hoofdstuk toe aan dit succesverhaal. Recent zette het merk tijdens een time attack als eerste het ronderecord voor straatauto’s op CM.com Circuit Zandvoort, met een bijzondere Porsche: de 911 GT2 RS met Manthey Performance Kit, die een nieuwe recordtijd van 1:38,20 minuten de boeken in reed.

Voor deze time attack met de door Manthey Racing en GP Elite geprepareerde en volledige straatlegale 911 GT2 RS MR vertrouwde Porsche op de vaardigheden van niemand minder dan Larry ten Voorde. De Nederlandse Porsche-coureur is al twee jaar op rij kampioen in de Porsche Mobil 1 Supercup en kan niet alleen met race-Porsches goed overweg, maar ook met de straatversies van het merk. “Echt gaaf! Deze time attack was best een aparte ervaring”, gaf Ten Voorde te kennen. “Ik was vooral onder de indruk van het vermogen en de handling van de auto was echt heel goed. En de grote vraag was natuurlijk: gaat de Arie Luyendykbocht vol? Nou, ik kan nu volmondig beamen: ja, dat gaat! Weliswaar met samengeknepen billen, want dat was best spannend, maar het kan. Het was mooi om deze time attack voor Porsche te mogen doen!”

De performance van Manthey Racing

De 911 waarmee Porsche in Zandvoort het nieuwe ronderecord voor straatauto’s reed, is een extra krachtige versie van de Porsche 911 GT2 RS (generatie 991.2) die volledig voldoet aan de eisen voor het normale wegverkeer. Waar de aanduiding ‘RS’ – wat staat voor Renn-Sport – al synoniem is voor indrukwekkende prestaties, worden die met de Manthey Performance kit, die via Porsche Tequipment sinds enige tijd ook voor klanten beschikbaar is, naar een nog hoger niveau getild. Daar verwijst ook de afkorting ‘MR’ in de typeaanduiding naar: Manthey Racing, de gedeeltelijke Porsche-dochteronderneming die gevestigd is nabij de Nürburgring en die dit jaar haar 25-jarig bestaan viert. In die kwart eeuw behaalde de renstal vele internationale successen, waaronder overwinningen in de 24-uursraces van de Nürburgring, Spa-Francorchamps en Le Mans, plus titels in het FIA World Endurance Championship en eerder in de Porsche Mobil 1 Supercup.

Ronderecord Nürburgring-Nordschleife

Al die ervaring gebruikt Manthey voor speciale high-performance-aanpassingen van Porsches voor op straat en voor trackdays. De indrukwekkende Porsche 911 GT2 RS MR is daarvan een sprekend voorbeeld. De Manthey Performance Kit omvat onder meer speciaal voor dit model ontwikkelde componenten voor het chassis, het remsysteem en de aerodynamica. In die laatste categorie vallen bijvoorbeeld extra ‘flaps’ op de voorspoiler, een bodemplaat van carbon en extra elementen voor de luchtgeleiding rond de voorwielen, waardoor meer neerwaartse druk op de vooras wordt gecreëerd. De neerwaartse druk op de achteras werd mede dankzij een nieuwe achterspoiler en een aangepaste diffuser zelfs meer dan verdubbeld. Dankzij deze performance-aanpassingen was de Porsche 911 GT2 RS MR eind juni met Porsche-testrijder Lars Kern achter het stuur al goed voor een nieuw ronderecord voor straatauto’s op de Nürburgring-Nordschleife.