Derek Bell MBE 80 jaar

Derek Bell met Vierenzestig.nl-redacteur René de Boer

Vandaag, 31 oktober, viert de Brit Derek Bell MBE zijn 80e verjaardag. Bell is één van de succesvolste coureurs uit de Porsche-racehistorie en kwam 35 jaar lang regelmatig met Porsches in actie. Hij won vijfmaal de 24 Uur van Le Mans, waarvan viermaal met Porsche, en zegevierde ook in Daytona.

Bell werd op 31 oktober 1941 in Pinner in het Britse graafschap Middlesex geboren. Op 23-jarige leeftijd begon hij op clubniveau in de autosport, maar al een jaar later nam hij deel aan het Brits Formule 3-kampioenschap. Snel groeide hij door naar de Formule 2 en de Formule 1, waarin hij nooit een compleet seizoen reed, maar tussen 1968 en 1974 sporadisch startte voor ondermeer Surtees. De zesde plaats in de Amerikaanse Grand Prix in 1970, en daarmee één WK-punt, was zijn beste resultaat.

In 1971 reed Derek Bell (met helm) samen met Jo Siffert met een Gulf-917 in Le Mans. (Foto: Archief Porsche AG)

Eerder dat jaar reed Bell, met Ferrari, voor het eerst in Le Mans, waar hij in totaal 26 keer zou deelnemen aan de 24-uursrace. In 1971 reed hij samen met Jo Siffert in een van de Gulf-917’s van JW Automotive Engineering. Voor het team van John Wyer en John Willment kwam hij jarenlang in actie en behaalde hij in 1975 ook zijn eerste overwinning in Le Mans, met Jacky Ickx in de Gulf-Mirage. “Hoewel sommigen dat misschien niet willen horen was dat mijn mooiste Le Mans-overwinning”, zei Bell enkele jaren geleden. “Er zat een scheur in het chassis en in de uitlaat, maar Jacky en ik hebben de auto als op eieren naar de finish gereden.”

Bell beschouwt zijn overwinning met de Mirage in 1975 als zijn mooiste zege in Le Mans. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Daarbij was de voorbereiding verre van optimaal: “We sliepen, zoals altijd, in het Hotel de France in La Chartre-sur-le-Loir, maar mijn hele familie en veel vrienden waren er ook. Het leek wel alsof het halve graafschap Leicestershire daar logeerde, en op vrijdagavond werd er stevig gedronken. Die jongens dronken voor Engeland! Ik wilde vroeg naar bed, maar daar kwam niks van terecht. En toen ik eindelijk sliep, werd ik ‘s nachts wakker van luid gesnurk: een neef van me was op de gang voor mijn deur in slaap gevallen, omdat hij zijn kamer niet meer kon vinden! Nou ja, gelukkig hebben we toch nog gewonnen!”

Winst in Le Mans met de 936 in 1981, samen met Jacky Ickx. (Foto: Archief Porsche AG)

Daarna startte Bell ondermeer ook twee keer voor Renault in Le Mans, maar viel beide malen uit. De grote doorbraak kwam met Porsche, in 1981 met de 936, waarmee hij samen met Jacky Ickx won, en het jaar erna met de 956, het debuutseizoen van de Groep C, met opnieuw de overwinning. “Vooral de zege in 1981 met de 936 was bijzonder, want tot aan de training in Le Mans had ik nog nooit in de auto gezeten. Voor mij was die race een soort van comeback, een kans waarvoor ik Prosce zeer dankbaar ben”, aldus Bell. Na de tweede en de derde plaats in respectievelijk 1983 en 1984 won Bell in 1986 opnieuw in Le Mans, samen met Al Holbert en Hans-Joachim Stuck in de 962, en het jaar erna wederom, in dezelfde bezetting.

Eerste Groep C-zege in Le Mans met de Porsche 956 in 1982. (Foto: Archief Porsche AG)

In 1985 werd Bell samen met Stuck ook wereldkampioen bij de sportwagens, waarop hij in de Britse adelstand verheven werd en de titel “MBE” aan zijn naam mocht toevoegen. Teamgenoot Hans-Joachim Stuck herinnerde zich in dat kader een anekdote: “De monteurs bij Porsche vonden toen dat ik ook een titel moest hebben, dus ze schreven “Hans-Joachim Stuck VDZ” op de auto. Toen ik vroeg wat “VDZ” betekende, zeiden ze: “Von der Zugspitze”, want daar kom ik vandaan!” Voor Stuck was Bell: “de teamgenoot met wie ik het liefste reed. Qua lengte pasten we goed bij elkaar, maar ook menselijk. Hij was als rijder heel betrouwbaar en kon ook goed omgaan met mijn grappen en grollen. Hij is, anders dan de meeste andere Britten, een echte kosmopoliet!” In 1986 werd Bell opnieuw wereldkampioen.

Overwinning met de 962 tijdens de 24 Uur van Daytona in 1986. (Foto: Archief Porsche AG)

In 1995 eindigde Bell nog een keer op het podium, toen hij samen met zoon Justin Bell en Andy Wallace in de Harrods-McLaren F1 als derde eindigde. Het jaar erna beleefde hij, opnieuw met McLaren, zijn laatste deelname in Le Mans, maar hij was er ook na het einde van zijn actieve loopbaan vrijwel ieder jaar aanwezig, als TV-commentator, als ambassadeur voor ondermeer Bentley en als graag geziene gast, niet in de laatste plaats omdat hij bijzonder plezierig kan vertellen over zijn ervaringen. Eerder dit jaar was hij ‘Grand Marshal’ tijdens de 24 Uur van Le Mans. Samen met echtgenote Misti en hun zoon Sebastian woont hij het grootste deel van het jaar in Florida, maar is ook met grote regelmaat in Europa. Hij schrijft een maandelijkse column voor het tijdschrift ‘Octane’.