Huub van Eijndhoven uit Porsche Carrera Cup Benelux naar selectie Junior-programma Porsche Motorsport

De positie van Junior-rijder bij Porsche Motorsport is felbegeerd onder jonge ambitieuze coureurs. Wie wil er nou niet onder de vleugels van een van de beroemdste en succesvolste merken in de autosport verder bouwen aan de eigen carrière? Om voor 2022 een nieuwe Junior te vinden, organiseert Porsche Motorsport eind deze maand op het Motorland Aragón in Spanje een selectie. Vanuit de Porsche Carrera Cup Benelux neemt de 21-jarige Huub van Eijndhoven uit het Brabantse Oisterwijk aan de selectie deel. Het afgelopen seizoen reed Van Eijndhoven voor #Team PGZ by JW Raceservice in de Porsche Carrera Cup Benelux.

Van Eijndhoven behoorde tot de vier rijders in de zogeheten ‘Talent Pool’ van de Porsche Carrera Cup Benelux die in aanmerking konden komen voor deelname aan de selectie voor het Junior-programma van Porsche Motorsport. Een deskundig gremium, waartoe niet alleen vertegenwoordigers van de Cup-organisatie behoorden, maar ook oud-Porsche-fabriekscoureur Sascha Maassen deel uitmaakte, beoordeelde de prestaties van de rijders rondom elk raceweekeinde van de Porsche Carrera Cup Benelux. Daarbij werd er niet alleen gelet op de behaalde resultaten in trainingen en races, maar ook bijvoorbeeld op zaken als gedrag op en naast de baan, communicatie en het leveren van de gevraagde feedback na afloop.

Hierbij kwam Van Eijndhoven, dit seizoen tweemaal racewinnaar en derde in de eindstand van het rijdersklassement, als beste van de vier ‘Talent Pool’-rijders uit de bus, zodat hij als officiële vertegenwoordiger van de Porsche Carrera Cup Benelux wordt afgevaardigd naar de Junior-selectie van Porsche Motorsport. “Ik had er wel op gehoopt, maar dan moet het nog wel worden bevestigd, dus ik was wel blij toen ik het goede nieuws te horen kreeg”, aldus Van Eijndhoven. “Helaas lukte het niet om de titel in de Porsche Carrera Cup Benelux te behalen, maar dit is een mooie troostprijs.”

Spaans circuit nog onbekend terrein

Het circuit van Motorland Aragón nabij de stad Alcañiz in het noorden van Spanje is voor Van Eijndhoven nog onbekend terrein. “Van wat ik gezien heb is het een heel technisch circuit met een aantal bochten waarin je al tijdens het aanremmen moet insturen”, zegt hij. “Ik ga samen met Kevin Abbring trainen op de simulator en zal ook feedback vragen aan Jaap van Lagen, die er volgens mij al gereden heeft. Zaken als lijnen, rempunten, welke kerbstones je wel en niet kunt meenemen, dat speelt allemaal een rol.”

Met de Turkse rijder Ayhancan Güven is een voormalig kampioen uit de Benelux-competitie van Porsche een van de huidige Junior-rijders van Porsche Motorsport. Uit het Junior-programma, dat in 1997 in het leven geroepen werd, kwamen eerder ondermeer de latere fabrieksrijders Timo Bernhard, Patrick Long, Michael Christensen, Earl Bamber en Sven Müller voort. De laatste rijder die vanuit Nederland aan de selectie deelnam, was Max van Splunteren in 2019. Vorig jaar kon de selectie vanwege de coronapandemie geen doorgang vinden. “Ik vind het al een hele eer dat ik de kans krijg om aan de selectie deel te nemen, met rijders van over de hele wereld”, zegt Van Eijndhoven. “Alleen die ervaring op zich is al mooi na mijn eerste jaar in de Porsche Carrera Cup!”

Uiteraard speelt de uitkomst van de Junior-selectie voor Van Eijndhoven een belangrijke rol in zijn plannen voor het komende seizoen. “Als ik de ondersteuning als Junior-rijder vanuit Porsche krijg, opent dat natuurlijk weer andere deuren”, zegt hij. “Maar we zijn hoe dan ook al druk bezig met de plannen voor volgend jaar. De Porsche Mobil 1 Supercup is het hoogste, dat zou geweldig zijn om daaraan te kunnen deelnemen, maar ik denk dat de Duitse Porsche Carrera Cup als volgende stap wat bereikbaarder is en ook daar is het niveau heel erg hoog. Het is spannend in deze tijd van het jaar, maar nu is eerst mijn focus gericht op de Junior-selectie. Daar kijk ik heel erg naar uit!”