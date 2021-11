De Porsche 919 Street is een conceptcar die nooit is gebouwd. Toch is er een op de wereld gebracht die nu in handen is van een Duitse eigenaar. De 919 Street is gebaseerd op de Porsche 919 Hybrid, waarmee ook de 24 uur van Le Mans werd gereden.



De Porsche 919 Hybrid in het Porsche Museum te Gmünd, Oostenrijk!

Gisteren dook er een video op op Youtube van Supercar Blondie waar zei oog in oog staat met de enige Porsche 919 Street. Je ziet in de video hoe ze de trailer opent waar deze in staat en er uit wordt gehaald. De enige vraag is nu, zit er ook echt een motorblok in de Porsche? Want in de video wordt deze niet gestart. Aan het einde van de video worden Porsche Duitsland en Porsche Midden Oosten bedankt voor de samenwerking.

Ik ben van mening dat dit een dummy is, wat denken jullie? Kijk en oordeel zelf:

Foto’s van de Porsche 919 Hybrid zijn door mijzelf gemaakt.