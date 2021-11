Porsche introduceert een zeer luxueuze en elegante uitvoering van de Panamera, de Platinum Edition. Naast de subtiele designkenmerken in platina zijdeglans, onderscheidt de Platinum Edition zich ook door een uitgebreidere standaarduitrusting.

Deze exclusieve uitvoering is leverbaar als Panamera 4, Panamera 4 Sport Turismo, Panamera 4 E-Hybrid, en Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo.

Vaak gekozen opties standaard

Opties die vaak worden gekozen op de Panameramodellen zijn bij de Platinum Editions aan de standaard uitrusting toegevoegd. Denk hierbij onder andere aan adaptieve luchtvering inclusief Porsche Active Suspension Management (PASM), automatisch dimmende buitenspiegels, led-matrixkoplampen inclusief Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), een panoramadak en Parkeerassistent met achteruitrijcamera. Bij de hybridemodellen is een ingebouwde AC-lader met 7,2 kW laadvermogen standaard. De in platina zijdeglans afgewerkte 21 inch Exclusive Design Sport-velgen, zwarte sporteindpijpen, privacy glas, raamlijsten in hoogglans zwart en Exclusive Design achterlichten onderstrepen de sportieve elegantie van de Panamera Platinum Edition.

Platina zijdeglans

De Porsche Panamera Platinum Edition heeft diverse exterieurdetails in platina zijdeglans. De afdekkingen van de luchtuitlaten achter de voorwielen, het Porsche-logo, de typeaanduiding op de achterzijde en op de hybridemodellen het ‘e-hybrid’-logo op de zijkant, zijn in die kleur uitgevoerd. Daarnaast zijn 20 inch Panamera Style-velgen in Platinum tegen meerprijs leverbaar.

Interieur

Ook het interieur is niet vergeten. Hier zijn bijvoorbeeld het GT-sportstuur en Stuurbekrachtiging Plus, de rijstrookwisselassistent, softclose portieren met comforttoegang, 14-voudig verstelbare comfortstoelen vóór met geheugenpakket, stoelverwarming voor de achterpassagiers, een BOSE® Surround Sound System, het interieurpakket met zwart geborsteld aluminium en het Porsche-logo op de hoofdsteunen allemaal standaard. Exclusief voor de Platinum Editions zijn de dorpellijsten van zwart geborsteld aluminium met voorin het opschrift ‘Platinum Edition’. Daarnaast worden alle modellen van de Platinum Edition standaard geleverd met een analoge klok bovenop het dashboard.

Wereldpremière op de Los Angeles Autoshow

Op 17 november worden de Platinum Editions voor het eerst aan het publiek getoond. Je kunt ze per direct bestellen, dat wel. Vanaf januari 2022 zijn ze te bewonderen bij de Porsche Centra.

Consument adviesprijzen vanaf

Panamera 4 Platinum Edition – € 157.500

Panamera 4 Sport Turismo Platinum Edition – € 163.000

Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition – € 130.800

Panamera 4 E_Hybrid Sport Turismo Platinum Edition € 134.400

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron en foto’s Porsche Newsroom