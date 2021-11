3 maal Macan is Scheepsrecht

Op maandag stappen we in de auto naar werk, echter op deze maandag in oktober had ik een dilemma, welke auto? Pon had speciaal voor Vierenzestig alle drie versies van de nieuwe Macan klaargezet en er viel dus wat te kiezen.

Gelukkig was ik niet alleen en was het plan om eerst de autos eens op de gevoelige plaat vast te leggen met de mannen van Gassion. Na de autos iets nader te hebben bekeken werden de motoren gestart en ging de stoet op naar de fotolocatie. Omdat ik altijd graag met een goede basis begin en vandaar iets opbouw zetelde ik mijzelf in de Macan. Deze gentiaan blauwe uitvoering mag dan de basis zijn van het gamma, het voelt direct als een zeer complete auto. Net als zijn broertjes voelt de Macan ondanks zijn omvang niet groot aan. Je hebt eerder het idee in een luxe sedan te stappen. Een gevoel dat nog verder benadrukt wordt wanneer de PDK (standaard op alle Macan’s) in drive wordt gezet. Soepel en lichtvoetig laat deze Macan zich met zijn 265 pk sterke motor door het verkeer sturen. Voor een auto die 1845 kg schoon aan de haak weegt, een zeer knappe prestatie die Porsche ook met deze nieuwe Macan heeft neergezet. Officieel is de Macan (Maleis/Indonesisch voor tijger) een cross-over en ik durf te beweren dat Porsche daar het best in geslaagd is van hetgeen in de markt verkrijgbaar is. Soepel en lichtvoetig maar wanneer je in een sportieve bui bent slaat hij zijn klauwen uit.

Het interieur is net als elke Porsche tot in de details verzorgd. Het imposante middenconsole geeft de auto een stoer karakter en biedt een flink toetsen arsenaal die allen als aanraaktoets in het paneel zijn weggewerkt. Naast alle comfort bediening zoals stoelverwarming en ventilatie zijn ook de diverse instellingen voor de verschillende rij modi hier te vinden. Het grote multimedia display is prachtig verwerkt in het dashboard en biedt een schat aan informatie. Een prachtig detail blijf ik zelf altijd de stiksels in het leren interieur vinden. Wetende dat leer een flexibel natuurproduct is blijft het een stuk vakmanschap om de stiksels kaarsrecht in het interieur te leggen. Of je nu een 718, Macan of 911 bekijkt, deze kwaliteit is in elk model bij Porsche terug te vinden en het zijn veelal deze ‘onopvallende’ details die wel de kers op de taart zijn.

Na de eerste fotosessie was het tijd om het wat hogerop te zoeken en verruilde ik de Macan voor de zwarte Macan S. De voorzijde van de Macan S ziet er iets krachtiger uit dan zijn ‘kleinere’ broer door de extra luchtinlaten maar verder is het uiterlijk van beide versies redelijk identiek. Ook het interieur verraadt niet direct dat we het hier over een luxere uitvoering hebben. De verschillen worden pas duidelijk nadat de auto in beweging wordt gezet. De 380 pk sterke motor is een waardevolle ‘upgrade’ van deze auto. Ik wil zeker niet beweren dat de Macan te krap bemeten qua motor maar de 115 pk extra in de Macan S geven de auto direct veel meer souplesse.

Klaar voor het echte werk

Maar voor de echte rijtest heb ik de Macan GTS een aantal dagen aan de tand gevoeld. Zowel op de lange afstanden, sportieve landweggetjes als in het terrein voelt deze auto zich thuis, een echte all round krachtpatser. Er komt geen aparte Turbo variant meer van de Macan maar kijkend naar de uitvoering van de GTS dan verraadt de configuratie eigenlijk al dat Porsche de GTS en Turbo heeft samengevoegd in deze nieuwe GTS. De 440 pk V6 turbo motor is een echte krachtpatser die de auto in 4.5 seconde vanuit stilstand naar 100 km/u weet te brengen. Op de lange stukken over de snelweg voelt de auto uiterst comforabel aan en is een reis naar het zuiden van Italië absoluut geen straf. Porsche heeft ervoor gekozen om ook de Macan met de adaptive cruise control uit te voeren. Er is nog wel eens kritiek op adaptive cruise control systemen maar het valt mij iedere keer weer op hoe ontzettend natuurlijk het gedrag is dat Porsche in het systeem heeft gebracht ten opzichte van andere merken. Geen abrupt remmen of gas geven maar zeer anticiperend gedrag. De cameras in de auto houden de bewegingen rondom de auto voortdurend in de gaten en de software analyseert deze beelden. Porsche investeert gigantisch in de ontwikkeling van de software om duizenden bewegingen en wegsituaties te herkennen. De auto lijkt dan ook echt te anticiperen op de situatie. Een goed voorbeeld is wanneer je op de rechterbaan op de snelweg op een voorligger inrijdt en op de linkerbaan een auto met hogere snelheid achterop komt. De Macan zal inhouden om de minimale afstand tot de voorligger op de rechter baan te houden. Wanneer de auto op de linkerbaan gepasseerd is en je er dicht achter naar links achteraan beweegt binnen de minimale afstand, weet het systeem dat deze passerende auto sneller rijdt en zal de Macan dus niet inhouden maar gas bij gaan geven om je weer op je ingestelde oorspronkelijke snelheid te brengen.

De tijger is los

Maar de echte karaktereigenschappen van de Macan komen pas naar boven wanneer je sportiever gaat rijden. Als één van de bestuursleden van 911Events moest ik de route van de jaarlijkse Porsche Snerit nog narijden. Louter kleine weggetjes die ruim 200 km door de drie noordelijke provincies voeren. Wat was er nu mooier dan de Macan hier eens aan de tand te voelen.

Na een kop koffie bij het startpunt Porsche Centrum Groningen gingen we op pad. En omdat we de sportieve kwaliteiten die Porsche de auto toedicht zelf wilden ervaren werd de modus “sport” gekozen met de draaiknop op het stuur. Daarmee wordt voelbaar het onderstel harder en gaat de klep in de uitlaat open om de mooie roffel van de V6 duidelijker hoorbaar te maken. Het valt direct op hoe mooi de V6 ook bij lagere toerentallen oppakt en aan het “gaspedaal hangt”. De weggetjes die we reden waren vaak niet heel veel breder dan de auto en slingeren door het landschap. Ook op hogere snelheid geen enkel probleem voor Macan. De auto voelt aan als een sedan en laat zich met alle gemak van de wereld door de bochten sturen. De enorme remschijven en dito remklauwen zijn net als bij elke Porsche over bemeten om onder alle omstandigheden de maximale remcapaciteit te waarborgen. Dat maakt het mogelijk om bijna net zo sportief met de Macan te rijden als bijvoorbeeld met een 911, laat remmen en vroeg weer op het gas in de bochten. De adaptieve stuurinrichting stuurt je met de grootst mogelijk precisie door elke bocht heen.

Ietwat tricky werd het op enkele wegen waar, door de aardappeloogst, de wegen vol vette klei lagen. Dan is het wegdek zo glad als ijs en op een smal dijkweggetje is het dan toch even spannend als de Macan met vier wielen gaat glijden. Maar ook dan geeft de auto je geen moment het gevoel dat je de controle kwijt bent. Met wat stuurman skills is de auto ook zo weer in het spoor te krijgen om de weg te vervolgen. Ook spoorvorming of in de berm terecht komen met twee wielen, wat normaal gesproken best een listige situatie kan opleveren, blijft de Macan prima de baas en merk je dat de elektronica direct ingrijpt om de stabiliteit in de auto te houden. Je merkt zelfs in een zachte berm nauwelijks dat je van het asfalt af bent.

Van “All Wheel Drive” naar “4 Wheel Drive”

De Macan wordt natuurlijk gepresenteerd als cross over die ook in het terrein zijn mannetje zou moeten staan. Om de rijervaring compleet te maken kon die ervaring niet uitblijven. Met een aantal off-road licenties op zak heb ik een klein beetje ervaring en kennis van zaken dus werd de “offroad” modus ingeschakeld bij een ruig terrein. Op dat moment worden de hoogte instelling, sperdifferentieel en overbrengverhouding tussen voor en achterwielaandrijving aangepast. In het terrein rijden is een totaal andere manier van auto rijden waarbij eigenlijk alles met het gaspedaal onder controle wordt gehouden. De Macan kruipt met gemak door mul zand en modder heen en voor het bergafwaarts rijden is er een handige functie die op het middenconsole geactiveerd kan worden waarbij ingesteld wordt met welke snelheid de auto naar beneden moet ‘rollen’. De elektronica helpt dan om zonder de rem te gebruiken de tractie op alle wielen in stand te houden zodat de auto maximaal onder controle blijft. Ook al is de Macan niet als terreinauto ontworpen, het is indrukwekkend hoe goed deze auto zijn mannetje buiten de gebaande wegen weet te staan.

Is er dan niets negatiefs te melden?

Na mijn lovend betoog hierboven ga je jezelf afvragen of er nog wel iets negatiefs te zeggen is over de Macan. Ik moet eerlijk bekennen, de Macan is niet mijn type auto en ik zou zelf niet snel tot de aanschaf overgaan maar liever voor een hard-core sportieve auto uit het programma van Porsche kiezen voor dit budget. Maar als ik dan ooit voor de keuze zou staan om een cross-over te kopen dan is de Macan veruit de beste kandidaat om voor te kiezen in dit segment. Onder alle omstandigheden een hele fijne auto die direct bij het instappen al het DNA van Porsche tot je laat spreken. Misschien één klein nadeeltje aan de GTS, je wordt met de aanschaf ook direct een uitstekende aandeelhouder van de brandstofindustrie hetgeen natuurlijk wel past bij de identiteit van een ‘klassieke’ Turbo uitvoering. Misschien zou de Macan S dan beter in mijn persoonlijk plaatje passen.

Met dank aan:

Pon Porsche Import voor het beschikbaar stellen van de Macan familie

Het AFAS Theater in Leusden voor de medewerking bij de foto shoot

Gassion voor de fotografie