Porsche 718 Cayman GT4 RS steelt de show in LA

De LA Auto Show, van 19 tot 28 november, is door Porsche gekozen als de gelegenheid om de 718 Cayman GT4 RS aan het publiek te presenteren. Meer downforce en kracht dan de GT4 en een lager gewicht maken dit tot een typische RS. Het resultaat is de meest compromisloze en krachtigste 718 aller tijden, een echte rijdersauto. De 20,6 kilometer lange ‘loop’ van de Nürburgring-Nordschleife legde zij af in 7:04,511 minuten. Dik 23,6 seconden sneller dan de 718 Cayman GT4 met PDK. Behalve de 718 Cayman GT4 RS viert ook de 718 Cayman GT4 RS Clubsport haar debuut in Los Angeles.



Prototype van de 718 Cayman GT4 RS op de Nürburgring 2021 Foto Porsche AG

Oliver Blume

Detlev von Platen

Frank Steffen Walliser

Mark Webber

Op 17 november om 5.00 uur (CET) onthullen Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur bij Porsche AG, Detlev von Platen, Lid van de Raad van Bestuur voor Sales en Marketing, en Frank-Steffen Walliser, Vice President Model Line 911 en 718, naast nog Porsche twee modellen, de 718 GT4 RS. Mark Webber presenteert het evenement. Je kunt dit volgen op NewsTV.porsche.de en op Facebook, YouTube of LinkedIn.

Ben je benieuwd hoe ze klinkt? Dat kan je hier horen. Kippenvel!

Foto’s Porsche Newsroon, Porsche AG