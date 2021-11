Porsche presenteert nieuwe 718 Cayman GT4 RS Clubsport

Op de Los Angeles Auto Show heeft Porsche de nieuwe 718 Cayman GT4 RS Clubsport onthuld. Vanaf het komende seizoen kan deze auto worden ingezet in alle wedstrijden waarin met GT4-auto’s mag worden deelgenomen. De nieuwe Cayman betekent een flinke stap vooruit, want net als de straatversie wordt de raceuitvoering aangedreven door een vierliter zescilinder boxermotor, die is afgeleid van de motor van de 911 GT3 Cup. Het vermogen is in vergelijking met de 3,8-litermotor uit het voorgaande model met 55 kW/75 pk toegenomen tot 368 kW/500 pk. Volgens Porsche moeten rondetijden hiermee zo’n twee procent lager komen te liggen, al is de GT4-klasse natuurlijk wel onderhevig aan een ‘balance of performance’.

De nieuwe 718 Cayman GT4 RS Clubsport is de vierde generatie van Porsche voor het GT4-segment, na de 911 (bouwreeks 997), de 981 Cayman en de vorige versie van de 718 Cayman, die in januari 2019 in Daytona gepresenteerd werd. Van het laatstgenoemde model werden er zo’n 500 geproduceerd. De nieuwe uitvoering onderscheidt zich op diverse punten van zijn voorganger. Zo maakt het standaard Porsche-Doppelkupplungsgetriebe gebruik van alle zeven in plaats van zes versnellingen. Bovendien is er gekozen voor kortere versnellingsbakverhoudingen. Tal van modificaties zijn er ook bij de wielophanging, ondermeer bij de schokdempers. Het Porsche Stability Management-systeem (PSM), dat onder andere tractiecontrole, ABS en een elektronische stabiliteitscontrole omvat, is speciaal aangepast voor wedstrijdgebruik.

Op het gebied van aerodynamica werden flics aan de zijkanten en een verlengde splitter aan de voorzijde aangebracht. Uitstroomopeningen in de wielasten en speciale ‘air curtains’ verminderen de turbulentie rondom de voorwielen, terwijl de afdekking van de bodempartij voor een betere aanstroming van de effectieve diffusor aan de achterkant zorgt. De zogeheten ‘Gurney flap’ aan de achtervleugel, die volgens het ‘zwanenhals-principe’ is bevestigd, is 20 millimeter langer geworden en biedt nu nog twee extra standen ter verruiming van de verstelmogelijkheden.

De motor levert zijn maximale vermogen dankzij een verbeterde luchtinlaat bij 8.300 omw./min, 800 toeren meer dan voorheen. Het maximum toerental bedraagt 9.000 omw./min. Het maximum koppel nam toe van 425 Nm (bij 6.000 omw./min) tot 465 Nm (bij 6.600 omw./min.), waardoor een breder effectief toerenbereik is ontstaan. “Bij de verdere ontwikkeling van de Clubsport-versie hebben we de ervaringen en de wensen van klanten van de afgelopen jaren meegenomen”, zegt Michael Dreiser, hoofd verkoop van Porsche Motorsport. De auto kan zonder verdere aanpassingen worden ingezet in de diverse raceseries volgens SRO-GT4-reglement en wordt aangeboden voor een basisprijs van 196.000 Euro exclusief BTW.

De eerste generatie van de 718 Cayman GT4 Clubsport was al voorzien van carrosseriedelen gemaakt van natuurlijke vezels. Het aantal daarvan is bij het nieuwe model vergroot: naast de portieren en de achtervleugel zijn nu ook de voorklep, de spatborden, aerodynamische aanbouwdelen aan de voorkant en het stuurwiel gemaakt met behulp van vezels op vlasbasis.

De standaarduitrusting omvat een gelaste veiligheidskooi en een in lengterichting vertelbare Recaro-racekuipstoel, een zespunts harnasgordel volgens de vanaf 2023 geldende norm, veiligheidsnetten, een brandblusser en een pneumatische krik. Ook het nieuwe veiligheidsschuim in de deur aan bestuurderszijde voldoet aan de internationale normen van de SRO-series. Er kan worden gekozen uit twee uitlaatsystemen, waardoor ook op circuits met strengere geluidsnormen kan worden gereden. Voor de inzet bij lange-afstandsraces is al gedacht aan bevestigingen voor extra verlichting en openingen in de voorklep voor een sneltankinstallatie.