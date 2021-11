Porsche gespot week 45

Primeur! De Porsche 992 GT3 Touring in Nederland gespot!

De gloednieuwe 992 GT Touring is gespot in Nederland, in Venlo om precies te zijn. Aardige primeur, omdat hij nog maar net uit is.

Verder deze week nog een mooie omgebouwde Porsche 964. Dit keer niet door Singer, maar door het Engelse bedrijf GTR Retroworks.

Foto 9 door onze collega Rinaldo!

Nederland

1# Porsche 992 GT3

2# Porsche Retroworks 964 Carrera

3# Porsche 718 Boxster Spyder

4# Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid

5# Porsche 991 GT3 RS MkII

6# Porsche 997 Turbo MkI

7# Porsche 991 GT3 MkII Touring

8# Porsche 992 GT3 Touring

9# Porsche 928 S

België

10# Porsche 971 Panamera Turbo Sport Turismo

11# Porsche 991 GT3 MkII

12# Porsche speedART TITAN-BTR 600

13# Porsche 991 GT3 RS MkII

14# Porsche 997 GT3 MkI

Luxemburg

15# Porsche 971 Panamera GTS Sport Turismo