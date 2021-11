Kay van Berlo runner-up in Porsche Carrera Cup North America

Hij stond gedurende het seizoen lange tijd aan de leiding in de tussenstand van het rijderskampioenschap, maar had tijdens het op twee na laatste raceweekeinde op de beroemde Indianapolis Motor Speedway ook de nodige pech, deels van technische aard, alsmede een aanrijding op Virginia International Raceway. Zo greep de Nederlandse coureur Kay van Berlo uiteindelijk net naast de kampioenstitel in het eerste seizoen van de Porsche Carrera Cup North America Presented by the Cayman Islands. Tijdens het laatste raceweekeinde van het seizoen, verreden op Michelin Raceway Road Atlanta, behaalde Van Berlo één overwinning en twee tweede plaatsen. Daarmee bracht hij zijn totaal op zeven overwinningen en vijf extra podiumplaatsen en eindigde hij als tweede oftewel ‘runner up’ in het rijdersklassement.

Michelin Raceway Road Atlanta, gelegen in de heuvels met rode klei in de Amerikaanse staat Georgia, op een uur vanaf het vliegveld van Atlanta, was voor Kay van Berlo nog onbekend terrein. “We hadden er niet van tevoren getest en ik had er ook nog nooit eerder gereden”, zei hij. “Dat we niet konden testen, was het gevolg van de schade die ik had na VIR, we hadden de auto niet op tijd klaar. In eerste instantie was het zelfs onzeker of ik hier wel zou kunnen rijden, omdat er hier in Amerika maar weinig onderdelen op voorraad zijn. Die ‘supply chain issues’ zijn er over de hele wereld op dit moment. Maar gelukkig was de auto toch op tijd klaar en zo zijn we hier aangekomen.”

In de trainingen vond Van Berlo vlot het nodige tempo, al waren er wel de nodige problemen met de brandstofpomp en de transponder. “We stonden dus helaas meer in de pits dan dat we op de baan waren”, vertelde hij. “Vervolgens de kwalificatie in, gewoon gas geven, dat is het enige dat je op zo’n moment kunt doen. Twee tweede plaatsen en een derde plaats waren de resultaten, daar was ik redelijk tevreden mee. In de eerste race startte ik als tweede, wat moeilijk is omdat dat op Road Atlanta aan de buitenkant is. Ik kwam als derde na de eerste ronde terug. Bij een van de restarts na safety-cars kon ik de tweede plaats overnemen en daar finishte ik ook, waar ik gezien de omstandigheden ook gewoon blij mee was.”

De tweede race startte Van Berlop opnieuw als tweede. “Dit keer een betere start dan in de eerste race, dus zo kon ik ook op P2 blijven. Het was een mooie race. Omdat het circuit vrij kort is, begonnen we al snel met het op een ronde zetten van andere auto’s. Als je dat goed plant, waar je gaat inhalen, kun je daar best wat profijt van hebben. Dat heb ik ook gedaan. Priaulx reed aan de leiding en kreeg met een achterblijver te maken. Daarbij kon ik er tussendoor rijden. We kwamen naast elkaar bij het rempunt aan en ik kon net iets later remmen en de leiding pakken, waarna ik de winst binnengesleept heb. Dat was super! Vooral ook omdat ik weet hoe hard iedereen binnen het team gewerkt heeft om de auto op tijd klaar te hebben.”

Op zondag ging het om de tweede plek in het kampioenschap. “Ik moest finishen en goede punten pakken”, wist Van Berlo. Dat lukte: “Ben gestart als vierde, omdat Dickinson in de tweede race een snellere racetijd had gezet, waardoor ik mijn oorspronkelijke derde startplek verloor. Vervolgens nam ik vrij veel risico in de eerste bocht, omdat het op Road Atlanta lastig inhalen is. Zo kwam ik op P2 uit en daar ben ik ook geëindigd. We hadden drie keer een herstart achter de safety-car, maar daar kon ik niet echt iets uitrichten, dus zo werd ik tweede. Met de uitkomst van het weekeinde ben ik zeker tevreden, vooral met zo weinig voorbereiding.”

Ook op het seizoen als geheel kijkt Van Berlo tevreden terug: “We hebben de meeste overwinningen binnengehaald, zeven keer, dus ik denk best dat we een statement hebben kunnen maken. Natuurlijk ben ik wel teleurgesteld dat we niet de titel gewonnen hebben. Daarvoor kwam ik echt. Ik vind P2 mooi, ik ben blij dat het team P1 (met Sebastian Priaulx, red.) en P2 in het kampioenschap behaald heeft, maar zelf geef ik niet zoveel om de tweede plaats. We hadden de ‘pace’ om te kunnen winnen, maar een gebrek aan constante resultaten heeft me genekt. Een kapotte motor in Indianapolis heb je niet in de hand, VIR had ik deels zelf kunnen voorkomen, en dan nog een paar straffen. Sommige dingen lopen niet zoals ze moeten lopen en dat heeft ons het kampioenschap gekost. Maar terugkijkend heb ik wel een geweldig seizoen gehad. Ik heb enorm genoten hier in de Verenigde Staten, de fans zijn hier te gek, dat is mooi om te zien. Omdat ik rijd voor ‘Racing for Children’ heb ik ook dat programma leren kennen en veel van die kinderen, en dan realiseer je je af en toe wel dat ik af en toe wat minder moet klagen, als je naar die kinderen kijkt. Ik probeer die kinderen te betrekken bij het programma, dat is een geweldig initiatief. Daarnaast heb ik genoten van de Amerikaanse circuits, flink geracet, mooie acties laten zien en ik hoop dat ik mijn naam in Amerika een beetje heb gevestigd. We zullen zien waar dat toe leidt.”

Foto’s: Porsche Motorsport North America