Naast onze geliefde auto’s van het merk Porsche, is Porsche ook bekend als aandeel.

Een aandeel van Porsche is een waardepapier dat verhandelbaar is. Het is een aandeel in het zogenaamde geplaatst kapitaal van de onderneming op de beurs. Wie een aandeel of meerdere aandelen Porsche bezit is als het ware mede-eigenaar van het bedrijf (hoe leuk is dat?). Wie veel aandelen bezit (5% of meer) heeft naast zeggenschap in de onderneming ook een meldplicht dat hij/zij dit aantal aandelen in bezit heeft.

Tegenwoordig zijn de aandelen niet meer van papier zoals vroeger het geval was, maar enkel digitaal, net zoals je banksaldo.

Een aandeel is aan toonder, dat wil zeggen hij/zij die het aandeel in bezit heeft is eigenaar. Als investeerder krijg je géén rente op het geld waarvoor je aandelen bezit, maar dividend. Dit is meestal een klein percentage van de winst, wat wordt vastgesteld op de aandeelhoudersvergadering. Een aandeelhouder mag de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering dan ook bijwonen omdat hij/zij mede-eigenaar is van het bedrijf. De wereld van aandelen en de beurs op zich zijn een wereld op zich.

Juist om die reden introduceren wij op deze site de zogenaamde Technische Analyse van het aandeel Porsche.

Met klem wordt hier vermeld dat het hier om een analyse gaat, géén koop- danwel verkoopadvies. Handelen in aandelen is en blijft voor eigen rekening en risico. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van eventueel handelen op basis van de informatie welke wordt geboden.

De analyse wordt maandelijks gepresenteerd op deze site en is tot op die datum actueel. Wij streven ernaar om per de eerste van de maand de actuele informatie op de site te plaatsen. De introductie van de technische analyse zal hier blijven staan onder het kopje…………..

De technische analyse wordt gemaakt met het analyseprogramma Metastock. Tekst en analyse worden gemaakt door Luc Verschuren, onafhankelijk technisch analist die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt en zich dagelijks bezig houdt met het analyseren van aandelen en derivaten, zoals opties. In principe is de technische analyse te gebruiken voor grondstoffen, aandelen, indici, crypto-valuta enzovoort. Met de komst van het internet is het handelen niet meer beperkt tot Nederland of Duitsland maar is vrijwel elk aandeel, op welke beurs ter wereld dan ook te vinden en te analyseren, als mede erin handelen.

Wij wensen de lezer veel plezier en verdieping toe met de analyse van het aandeel Porsche.

Het merk PORSCHE, opgericht in 1931 (Duitsland).

PORSCHE is een merk van VOLKSWAGEN. Het aandeel Porsche staat genoteerd aan de beurs van Frankfurt. De ISIN code van het bedrijf is DE0007664039. PORSCHE behoort tot de bedrijfssector Autofabrikanten.

ISIN = International Security IdentificatioN code

Hoe dient het aandeel Porsche bekeken te worden?

Hiertoe zijn twee mogelijkheden beschikbaar. De meer klassieke manier is om de bedrijfsresultaten onder de loep te nemen door het jaarverslag door te nemen. Dit noemt men de FUNDAMENTELE analyse.

Met de komst van de computer werd het mogelijk om de aandelenkoersen in grafiekvorm te bekijken. Dit wordt de TECHNISCHE analyse genoemd. De technisch analist gaat ervan uit dat de fundamentele analyse per definitie in de technische analyse is ingesloten. Anders gezegd, wanneer het goed gaat met het bedrijf dien je dat terug te zien in de koers. Simpel gezegd, niemand wil beleggen in een verliesgevend bedrijf.

Soorten grafieken.

De lijngrafiek

In “vakbladen” en in kranten ziet men vaak een lijngrafiek die het verloop van de koers van het aandeel moet voorstellen. Behalve een beeld van het koersverloop is hier weinig te zien.

Afbeelding 1 is een voorbeeld van een lijngrafiek van het aandeel Porsche gezien over een tijdsbestek van 14 maanden. Van augustus 2020 tot nu, november 2021,

De grafiek laat rechts het prijsniveau zien, terwijl van links naar rechts bekeken de ontwikkeling van de beurskoers zichtbaar is.

Een technisch analist zal deze grafiek NOOIT gebruiken.

De BAR-chart.

Wanneer de openingskoers, de slotkoers, de hoogste en de laagste koers van de dag in één oogopslag zichtbaar gemaakt worden, spreekt men van een BAR (staaf). De BARchart is het uitgangspunt van een technisch analist.

Zie hiervoor Afbeelding 2.

Het verschil met de lijngrafiek is dat nu per handelsdag de openingskoers (streepje naar LINKS), de hoogste koers, en de laagste koers (de lengte van de BAR(staaf)) alsmede de slotkoers (streepje naar rechts op de BAR(staaf)) zichtbaar zijn.

Een van de dingen die hier direct zichtbaar wordt is de beweeglijkheid (lees: volatiliteit) van de koers van één enkele dag. Paniek en hebzucht in één oogopslag.

Voorkennis

Een belegger wil graag rendement op zijn aandelenbezit. Dit wordt door het bedrijf jaarlijks uitgekeerd in de vorm van divivend, een soort rentevergoeding van het bedrijf. Voor Porsche was dit de afgelopen jaren een bedrag van ongeveer € 2,20 per aandeel.

Behalve dividend kan men ook profiteren van stijgende koersen. De aandelen worden dan meer waard dan je ervoor gegeven hebt, en zodoende maak je (belastingvrije) winst. De andere kant van de medaille is natuurlijk dat koersen ook kunnen dalen waarmee je belegging minder waard wordt.

Indien de belegger meer inzicht kan verkrijgen in het koersverloop van het aandeel kan men gaan handelen in aandelen en zo, behalve een tijdrovende, maar prachtige hobby erop nahouden die ook nog wat op kan leveren.

Hiertoe keren we terug naar de technische analyse en beginnen om de barchart wat uit te breiden met rekenkundige gemiddelden en indicatoren.

Stap 1. Het toevoegen van een rekenkundig gemiddelde over 10 dagen, hier voorgesteld als een vloeiende GROENE lijn. Omdat de voertaal overwegend Engels is in de beleggingswereld houd ik gemakshalve ook de Engelse term aan, en spreek over een Moving Average over 10 dagen, afgekort MA-10.

Zie hiervoor afbeelding 3,

Stap 2 t/m 5, het toevoegen van een rekenkundig gemiddelde over 30 (BLAUW), 90 (ORANJE) en 150 (ROOD) dagen.

Zie hiervoor afbeelding 4, 5 en 6.

Stap 7, toevoegen van indicatoren, RSI (relatieve strength index), kleine grafiek bovenin en het MACD (Moving average convergence/divergence) kleine grafiek helemaal onderin.

Het complete plaatje, toevoegen van steun- en weerstandslijnen, divergenties accentueren,enz. Afbeelding 7.

The Trend is your friend. Tegen de stroom inzwemmen is vermoeiend. Enkele kreten die je vaak hoort in de beleggingswereld.

Uitgebreide Analyse van het aandeel Porsche op basis van afbeelding 7. d.d. 25-11-2021,

Het aandeel Porsche bevindt zich in een korte termijn DALENDE trend. Een dalende trend bestaat dan wanneer de koers dag na dag lager wordt. De openingskoers is lager dan de dag ervoor en ook de slotkoers is lager dan die van de dag ervoor.

De indicator RSI (kleine grafiek) bovenin bevestigd dit en koerst af naar de 30-lijn. Een “normaal” verloop van een aandeel is bij de RSI zichtbaar bij koersen tussen 30 en 70. In dit geval is de standaard RSI uitgebreid met een drietal horizontale lijnen op 20, 50 en 80. Een niveau van lager dan 30 bij voorkeur richting 20 of eronder, op de RSI betekent dat het aandeel KOOPWAARDIG is, en HOGERE koersen te verwachten zijn. Een waarde van 80 of hoger op de RSI betekent dat het aandeel VEKOOPWAARDIG is, en dat lagere koersen op komst zijn.

Op 28-10-2020 bereikte de RSI een waarde van 26 en gaf hiermee het startsein voor de aankomende stijging. Op 08-03-2021 bereikte de RSI een hoogste waarde van 89, gevolgd door een nieuwe hoogste waarde van 88 op 22-03-2021. Deoplettende lezer, en kijker, heeft al opgemerkt dat de RSI sneller is dan de eigenlijke koers van het aandeel dat pas op 19-04-2021 de hoogste waarde van € 99,80 wist te bereiken. Een voorzichtige conclusie zou kunnen leiden dat de RSI een voorspellende waarde heeft.

Omdat de mens graag alles wil weten, is een enkele indicator niet voldoende. De opname van het MACD lost dit probleem op. De indicator (standaard onderin) laat zien wanneer een trendomkeer plaatsvindt en is zowel voorspellendalsook bevestigend van aard.

Zo is er naast de diepste waarde van de RSI op 28-10-2021 ook een signaal bij het MACD te zien. Op 4-11-2021 ( enkele dagen later dan de RSI het signaal geeft) gaat de stippellijn door de doorgetrokken lijn en bevestigd hiermee de KOMENDE stijgende koersen.

Wie op basis van deze wetenschap in aandelen Porsche had belegd had zijn aankoopbedrag zien verdubbelen in ZES maanden tijd! Een rendement van meer dan 100%

Andere signalen:

Kruisingen van de doorgetrokken lijnen GROEN door BLAUW, BLAUIW door GROEN en ROOD of ORANJE door GROEN, BLAUW, ORANJE geven KOOP- danwel VERKOOPsignalen elke keer dat de koers deze lijnen doorkruist.

Van links naar rechts gezien op de grafiek betekent dit…

Een VEROOPsignaal op 23-09-2020.

Een KOOPsignaal op 11-11-2020.

Let wel, de RSI en ook het MACD zijn hier al DAGEN sneller!

Een verkoopsignaal op 30-04-2021,

Ook hier weer de “snellere” signalen van RSI en MACD.

Een koopsignaal op 01-06-2021

Een verkoopsignaal op 30-06-2021

Een koopsignaal op 13-10-2021

Een verkoopsignaal op 11-11-2021

Belangrijke signalen, gegenereerd op 23-07-2021 en 14-09-2021. Dit zijn de definitieve VERKOOPsignalen. Vanaf deze punten is de opgaande trend gekeerd en spreken we van een neergaande, of dalende trend. Uw aandelen zullen GEEN winst meer maken en elke dag zullen de koersen LAGER zijn. Zolang de oranje en de rode lijn een DALENDverloop laten zien (de trend) is aandelenbezit uit den boze!

Uitzondering hierop geldt voor diegene die het aandelenbezit combineert met het handelen in opties. Hierover volgende keer meer.

Onafhankelijk technisch analist Luc Verschuren.