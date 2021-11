Porsche Carrera Cup Benelux viert jubileumjaar 2022 in stijl

Na afloop van een prachtige prijsuitreiking – beter bekend als de Awards Night – werd het 2021-seizoen van de Porsche Carrera Cup Benelux gisteravond definitief afgesloten. Met een twintigtal nieuwe Porsches 911 GT3 Cup Type 992 op elke startgrid en een titelstrijd die tot de laatste wedstrijd van het kampioenschap spannend was, kan de 2021-editie met gouden letters de geschiedenisboeken in.

Vanzelfsprekend stond de prijsuitreiking van de Porsche Carrera Cup Benelux, Porsche Endurance Trophy Benelux en de Porsche Sprint Trophy Benelux gisteravond in het teken van het huldigen van de kampioenen. Tegelijkertijd werd er echter ook al naar de toekomst gekeken, met de bekendmaking van de racekalender voor het 2022-seizoen.

10-jarig jubileum Porsche Carrera Cup

De volgende editie van de snelste merkencup van de Benelux wordt een bijzondere. “Het wordt het tiende seizoen voor de Porsche Carrera Cup, die in 2013 onder de naam Porsche GT3 Cup Challenge van start ging,” verklaart Series Manager Olivier Aerts. “Om die verjaardag op passende wijze te vieren, hebben we een programma samengesteld dat helemaal past bij ons DNA, met prestigieuze raceweekenden en een duidelijke nadruk op de Benelux. We komen op zes verschillende circuits in actie, waaronder vier in België en Nederland. Daar hebben we Barcelona nog aan toegevoegd, plus een finale tijdens het prestigieuze DTM-weekend in Hockenheim. Zowel bij de teams als de rijders is de belangstelling voor volgend seizoen nu al groot. Duidelijk is dat het tiende seizoen van de Porsche Carrera Cup Benelux er zeer veelbelovend uitziet.”

Traditiegetrouw gaat het weekend van start tijdens het FIA WEC wereldkampioenschap endurance, van 5 tot en met 7 mei op het circuit van Spa-Francorchamps. Vijf weken later vormt Circuit Zolder van 10-12 juni het decor voor de tweede ronde, tijdens de Supercar Madness-meeting.

Vervolgens krijgen de deelnemers een dubbel Nederlands programma voorgeschoteld. Van 24 tot en met 26 juni komt de Porsche merkencup in actie tijdens de ADAC GT Masters op het circuit van Zandvoort, waarna het richting Assen gaat voor de Jack’s Racing Day op 5-7 augustus. Dit raceweekend, dat voorheen als Rizla Racing Days bekendstond, zorgt voor een prachtige mix van racewagens en -motoren en is tegenwoordig één van de populairste raceweekenden van Nederland.

Eind augustus (26-28 augustus) staat het Circuit de Barcelona-Catalunya op de kalender, waar ook de European Le Mans Series in actie komt. Tot slot zorgt Hockenheim tijdens de DTM-finale van 7 tot en met 9 oktober voor de afsluiter van het jubileumjaar van de Porsche Carrera Cup Benelux.

Kalender 2022 Porsche Carrera Cup Benelux

TBC: Official Test Day – Spa-Francorchamps (B)

05-07/05/2022: FIA WEC – Spa-Francorchamps (B)

10-12/06/2022: Supercar Madness – Zolder (B)

24-26/06/2022: ADAC GT Masters – Zandvoort (NL)

05-07/08/2022: Jack’s Racing Day – Assen (NL)

26-28/08/2022: ELMS – Barcelona (ESP)

07-09/10/2022: DTM – Hockenheim (GER)