Het aandeel Porsche 1 dec 2021

Update per 1 december 2021

DAG grafiek.

Black Friday heeft de dalende koers nog een zetje gegeven. De dalende trend blijft intact.

Indicatoren:

Signalen: RSI (kleine grafiek bovenin) noteerde eerder deze week een stand van 20 en geeft hiermee een hard KOOPsignaal, niet heel vreemd na de daling van meer dan € 20,– per aandeel ofwel een min van meer dan 20%.

Alle vier de MA’s BOVEN de koers, en bevestigen hiermee nogmaals de DALENDE trend. Een steunlijn verbindt eerdere bodems met elkaar, hiervan zijn er nog twee te zien onder de koers, tot waar de koers van het aandeel Porsche zomaar kan zakken. De eerste steunlijn is geraakt maar nog niet doorbroken.

Een steunlijn is een niveau waar steunaankopen verwacht mogen worden, vergelijk steun- en weerstandniveau’s met een flatgebouw waar het plafond een weerstand is en de vloer een steunniveau. Ga je verder naar boven, dan is een eerder weerstandsniveau een steun geworden en andersom indien je naar beneden gaat dan is het eerdere steunniveau nu een weerstand geworden. Vloer wordt dan steun en plafond is dan weerstand.

Het MACD (kleine grafiek onderin) noteert inmiddels de LAAGSTE stand van de afgelopen 14 maanden. Hieruit blijkt dat de daling erg overdreven is geweest en dat een herstel op korte termijn te verwachten is. Duidelijk is bodemvorming van de indicator, een sterke aanwijzing voor HOGERE koersen.

Let wel, dit is slechts een herstel van de koers binnen de DALENDE trend gebaseerd op de koersen van de DAGgrafiek.

WEEK grafiek

Natuurlijk kijk je verder dan je neus lang is, dus naast de DAGgrafiek bekijk je ook de WEEKgrafiek, met dezelfde indicatoren. Hier zijn de handelsdagen handelsweken geworden en zie je de ontwikkeling van het aandeel in een breder perspectief.

Vergelijk het met je navigatie waarbij je omschakelt van Nederland naar Europa, het is een COMPLETER beeld.

De periode die nu in beeld is, geeft de ontwikkeling van het aandeel Porsche over een tijdsbestek van meerdere jaren weer, hier van 2017 tot 2021.

Signalen: De RSI (kleine grafiek bovenin) geeft hier nog GEEN koopsignaal en is nog steeds stevig dalend. De RSI noteert nu 39 op de WEEKgrafiek.

Een HARD KOOPSIGNAAL is er geweest in maart/april van 2020. Zie verder links in de grafiek, waar de groene pijl staat bij de koers én bij de RSI bovenin. Met een stand van 19 uniek!

Indien de signalen op BEIDE grafieken voorkomen, dus zowel op de DAGgrafiek maar ook op de WEEKgrafiek, zoals bodems, toppen, divergenties etc. zijn de signalen ZEER betrouwbaar en is het risico nihil. Risico is niet uit te sluiten, dus vandaar het woord nihil in plaats van geen. Wanneer zowel de dag- als ook de weekgrafiek hetzelfde signaal geven bevestigd het ene signaal het andere.

Niemand zal dan willen handelen maar indien je je enkel laat leiden door de signalen (en niet door je emotie), toen aandelen had gekocht had je een winst van ruim 300% behaald! (of in meer populaire termen, ton erin, drie eruit)

Laagste koers € 28,20 tegen een hoogste koers van € 102,00 eerder dit jaar.

De lange termijn gemiddelden, de rode en oranje lijnen zijn naast steunniveaus ook koersdoelen in de DALENDE trend, dus KD1 € 67,– en KD2 € 64,81 daarna komt € 44,45 in beeld. (Een eerdere bodem) Zover is het nog niet.

Het MACD (kleine grafiek onderin) bevestigd nogmaals de DALENDE trend en gaat door de neutrale nullijn heen en komt in NEGATIEF gebied en voorspelt hiermee lagere koersen.

Note:

Divergentie.

Een divergentie is een afwijking, en is naast een VROEG ook een erg BETROUWBAAR signaal. Divergenties komen geregeld voor. Een onderscheid wordt gemaakt in positieve divergentie en negatieve divergentie.

In de grafiek van Porsche is duidelijk een NEGATIEVE divergentie zichtbaar. Zie hiervoor de periode april-mei-juni 2021 van de WEEKgrafiek. De indicatoren RSI en MACD laten lagere toppen/niveaus zien dan de koers in de barchart. Hierbij zijn de koersen hoger. Dit wijkt af van de indicatoren. De hogere toppen zijn geaccentueerd met een groene streep boven de toppen op de grafiek en een rode streep bij de indicatoren, RSI en MACD.

Ook op de DAGgrafiek is deze divergentie duidelijk zichtbaar in dezelfde periode. Fondsmanagers nemen dan ook afscheid van het aandeel Porsche op dergelijke niveaus terwijl particuliere beleggers vaak nog blijven zitten en hopen op nog hogere koersen.

Hoop is in dit geval een illusie die nog niet heeft plaatsgevonden.

Let wel: Zonder indicatoren zijn divergenties, koop- en verkoopniveaus NIET zichtbaar, vandaar het gebruik van indicatoren. Onmisbaar voor de serieuze investeerder/belegger!

Volume

Een belangrijke indicator die vaak vergeten wordt is de verhandelde hoeveelheid aandelen, ofwel het volume. Het volume moet overeenkomen met de beweging. Indien de koers stijgt, dient dit gepaard te gaan met stijgende volumes. Zie hiervoor weer de daggrafiek (DAGgrafiek afbeelding 2) waar in plaats van het MACD nu het volume onderin te zien is. De groene pijl markeert de toename in de handelshoeveelheid.

In de periode maart 2021 is een toename van het volume te zien, een BEVESTIGING van stijgende koersen. In september 2021 is ook een toename te zien, ditmaal van VERKOPERS die het aandeel van de hand doen. Is het verwonderlijk dat dit net ná de uitbraak van het lange termijn gemiddelde over 150 dagen is? Zie rode pijl onderin bij het volume.

Ook op de WEEKgrafiek afbeelding 2 is het volume een indicator die de ingezette beweging bevestigd. Zo is de paniek duidelijk zichtbaar in maart 2020 toen corona haar intrede deed.

Naast de paniek, onder het motto als één schaap over de dam is, is op 20-03-2020 een HARD KOOPsignaal zichtbaar bij de RSI in kleine grafiek boven de barchart. Een dergelijk signaal komt sporadisch voor en biedt UNIEKE kansen!

Het volume neemt toe in de maanden erna waar menig belegger instapt op basis van lage koersen. Een aanhanger van de technische analyse zit dan al enkele maanden in het aandeel Porsche.

Alle grootbanken, zoals Rabobank, ING enzovoorts, hebben zogenaamde dealingrooms. Daar zitten veelal hoog opgeleide jongeren die op basis van de technische analyse handelen met realtime grafieken welke dezelfde signalen geven als de DAGgrafiek, ook wel afgekort als de EOD (End Of Day) versie.

De analyse programma’s zijn vaak uit te breiden naar een (nog) meer professionele versie waar naast de gegevens op dag- en weekniveau ook gepresenteerd kunnen worden op realtime basis van 30 minuten, 15 minuten, 5 of 3 minuten en zelfs zonder vertraging, dan spreekt men van tickniveau. Dus als u denkt dat dit al veel informatie is, dan probeer maar eens een dag een realtime barchart te volgen en daarop te handelen.

Het aantal indicatoren is enorm groot, zo kan men niet alleen variëren op tijd, maar ook op beweging enz. Zo is het momentum een populaire indicator maar ook terugkerende patronen gericht op het menselijk handelen is vaak zichtbaar. Herken je een patroon dan kun je daarop handelen omdat de uitslag van het patroon vooraf al bekend is.

Een voorbeeld ter verduidelijking;

Sloeg je 10 jaar geleden met een hamer op je duim dan had je waarschijnlijk veel pijn. Vandaag de dag is de uitkomst van hetzelfde ritueel nog steeds van kracht en over 10 jaar doet het ook nog steeds zeer. Dit verandert dus niet.

Zo zijn hoofd-schouderformaties erg bekend, maar ook dubbele bodems en dubbele toppen. In de huidige chart van Porsche is naast de NEGATIEVE divergentie ook een dubbele TOPformatie zichtbaar, een van de sterkere aanwijzingen voor een trendomkeer, de tijd doet hier de rest.De volgende update van het aandeel Porsche verschijnt op 1 januari 2022

