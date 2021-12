Porsche gespot week 47

Extra lange kleurrijke lockdown editie!

Deze week heb ik voor jullie een extra lange kleurrijke en goed samengestelde lockdown editie! Het is grauw, koud en nat buiten en we kunnen wel even wat vrolijke kleuren gebruiken!

Ik start deze week even met een onwijs gave spot uit Duitsland, namelijk een schitterende 550 Spyder achterop een Volkswagen Bus T1 Rennstall Bunker! Deze combinatie kon je vroeger ook als schaalmodel kopen, maar rijdt hier dus in het echt rond! Normaal nemen we Duitsland niet mee, maar deze spot wilde ik niet aan jullie voorbij laten gaan.

Verder hebben we nog de nieuwe en brute Cayenne en een speciale Porsche Centrum Gelderland editie! Ook de schitterende 964 Carrera RS Clubsport ziet er fantastisch uit!

Heb je zelf een bijzondere Porsche gespot in Nederland? Stuur je foto’s dan naar diederik@vierenzestig.nl en wellicht sta jij dan in de volgende editie!

*Om meer foto’s van de auto te bekijken kan je op de naam van Porsche klikken!

Duitsland

X# Porsche 550 Spyder

Nederland

1# Porsche 992 Turbo S Cabriolet https://www.autogespot.nl/porsche-992-turbo-s-cabriolet/2021/11/23

2# Porsche 991 GT3 MkII Touring https://www.autogespot.nl/porsche-991-gt3-mkii-touring-1/2021/11/23

3# Porsche 992 Turbo S Cabriolet

4# Porsche 996 Turbo

5# Porsche 996 GT3 MkI

6# Porsche Cayenne Coupé Turbo GT

7# Porsche Carrera GT

8# Porsche 996 GT3 MkI

9# Porsche 992 GT3

10# Porsche 997 GT2

11# Porsche 964 Carrera RS Clubsport

12# Porsche 996 GT3 MkII

13# Porsche 991 GT2 RS Weissach Package

14# Porsche 997 GT3 RS MkII

15# Porsche 911 Carrera RSR 3.0

16# Porsche 991 GT3 MkII

17# Porsche 992 Carrera 4S Cabriolet Porsche Centrum Gelderland Exclusive

België

18# Porsche 930 Speedster

19# Porsche 718 Boxster Spyder

20# Porsche 718 Cayman GT4