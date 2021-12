Porsche GT3 Touring, The Holy Grail

Ja hoor, daar is hij dan! De 911, met een heerlijk motorblok met meer dan 500 paardenkrachten, waar iedereen op zit te wachten. Porsche barstte al van de Pre-orders en hij kan eindelijk besteld worden. PTS kleur? Alles lijkt mogelijk met de nieuwe Touring. De eerste 120 zijn al verkocht in Nederland. De 992 GT3 met spoiler hebben de meesten al gereden en zijn, net als ik, verliefd geworden op de bijna limietloze 911.

Wat is het nou eigenlijk?

In mijn vorige review heb ik benadrukt dat de GT3 absoluut geen RS is, maar een echte GT3. Maar wat voor een auto is de GT3 Touring dan eigenlijk? Wie koopt eigenlijk dit type 911? Is dit de purist of diegene die absoluut niet met een spoiler wil rijden? Zijn het de mensen die nu een ook 991.2 GT3 Touring hebben? De mensen die niet zo willen “opvallen”?

Compromis

Stel dat je voldoende geld zou hebben, welke Porsches zouden dan in de garage staan?

Voor mij een Turbo S voor dagelijks gebruik en een GT3 RS voor af en toe. En stel je nu eens voor dat je die 2 zou moeten inruilen voor één 911. Dan zou de GT3 met spoiler een goede optie zijn. En gebruik je de auto ook zakelijk, dan zou de Touring een optie kunnen zijn. In de Touring wil je dus de lol van een GT3 en de uitstraling van en standaard 911. Maar is dat dan het perfecte compromis?

Knipoog

De 991R is voor velen de heilige graal, ten eerste omdat hij zo bijzonder is en ten tweede omdat hij lekker speels is.

Daarna kwam de Touring van de 2e generatie 991, dit zou de nieuwere broer zijn van de R. Een knipoog van Porsche, want iedereen dacht dat de waarde wel hetzelfde zou gaan doen als de R. Ik heb het genoegen gehad om eerst in de R te rijden en vervolgens in de Touring te stappen. De R is een heerlijke speelse auto, voor mij echt de ultieme 911. Hij is lekker los en zeer opzwepend. De Touring is veel strakker in de neus en heeft echt wel een ander karakter dan de R. In beide auto’s is de handbak de enige optie en die zorgt ervoor dat de auto daadwerkelijk karakter krijgt. Nu gaan we het over de handbak hebben… De 992 Touring is een Touring van een eerste generatie en is ook te krijgen met handbak. Deze hebben we dan ook getest, want ik ben zo benieuwd of in de bijna limietloze GT3 een handbak wel tot zijn recht kan laten komen. Kan de Touring met handbak ook zorgen voor een speciaal karakter?

E46 M3

Een hele tijd geleden was ik in het bezit van een E46 M3, een auto waarmee ik alles kon. Heerlijk driften, toeren en 6 cilinder in lijn maakte een prachtig geluid. Hij zat vol opties, ik trok hem aan als een oude leren jas (hij zit heerlijk, maar is niet om aan te zien) en ik kan me nog de dag herinneren dat ik hem ging verkopen. Auw, dat deed pijn.. Het moment dat ik de Touring zie moet ik toch daaraan denken, hetzelfde grijs als mijn M3. In tegenstelling tot de M3 is de lijn van een 911 zoveel mooier!

Van binnen vallen de gele stiksels erg op en dat zou van mij niet hoeven. Ook zit er in de Touring een geluidsinstallatie van Bose, deze is zoveel beter dan die van Burmester. Ten opzichte van de 992 is in de 991 de installatie van Burmester wel aanzienlijk beter dan die van Bose. Maar toch even terug naar het gevoel dat mijn M3 me gaf, dat gevoel heb ik ook in de Touring. Dezelfde makkelijke drift, maar hij stuurt zoveel strakker. De auto is zo lekker om mee te spelen. Hoe kan ik het beste het gevoel omschrijven?

Uitgebreide conclusie

De 992 Touring is de 911 voor iemand die al jaar en dag een 911 rijdt en verliefd is geworden op het merk. Die geen schuifdak wil, die geniet van motorgeluid, de geur van remmen en een koppeling lekker vindt, spoilers iets voor jongetjes vindt, houdt van strak sturen, af en toe een trackday doet en met vrienden door de bergen wil rijden. Voor de mannen die de evolutie tegen willen houden is de handbak goed, voor diegenen die alles uit de Touring willen halen is gelukkig de PDK beschikbaar. Hoe lekker die handbak ook is, hij past niet meer in het maatpak van de 992. Er zijn maar een paar films waar het 2e deel beter is dan deel 1, de 992 Touring met handbak is voor mij dan ook geen betere versie van de 991 Touring. Met PDK is hij wel veel beter. Dus mocht je nu een 991 Touring hebben, verkoop hem niet! De prijzen zullen alleen maar gaan stijgen, zoiets wordt nooit meer gemaakt. De GT3 kan niet gezien worden als compromis tussen een Turbo S en een GT3 RS. De Turbo S is een compleet andere league en de RS is de hardcore versie van de GT3. Ik denk wel dat hij tussen de Carrera S en de GT3 met vleugel past. Het karakter en gevoel kan ik het beste vergelijken met James Bond; de uitstraling van een geheimagent in smoking in een casino, een heftige achtervolging kan, zelfs een heftige vechtpartij, maar vergeet vooral niet het flirten…

My name is Touring, 911 Touring…

Foto’s Niels Keekstra

Wij hadden de mogelijkheid de 991 GT3 Touring en de nieuwe 992 GT3 touring naast elkaar te zetten voor je.

Met dank aan Maarten Sellmeijer die dit mogelijk heeft gemaakt.