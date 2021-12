Porsche Vision Gran Turismo – de virtuele racewagen van de toekomst

Designers ontwikkelen een visionaire conceptcar voor game consoles

Porsche en de Japanse video game ontwikkelaar Polyphony Digital Inc, onderdeel van Sony Interactive Entertainment, komen met een spectaculaire virtuele conceptcar.

Sinds 2017 kan je bij de Gran Turismo spellen diverse Porsches kiezen voor in je garage en om mee te rijden. De meest recente is de Taycan Turbo S, deze staat samen met nog wat andere Porsches, zoals bijvoorbeeld een 930 Turbo, ook in mijn virtuele garage. Voor de introductie van de zevende editie van Gran Turismo, heeft Porsche echter voor de allereerste keer een auto ontwikkeld puur en alleen voor de virtuele wereld.

De Porsche Vision Gran Turismo is de allereerste conceptstudie van de autofabrikant die speciaal ontwikkeld is voor het gebruik in een computerspel. Exclusief verkrijgbaar in Gran Turismo 7, vanaf 4 maart 2022 beschikbaar voor Playstation 4 en Playstation 5.

Door de samenwerking met Polyphony Digital laat Porsche niet alleen haar visionaire aanpak zien. Zij demonstreert ook het het hoge niveau van de designers binnen Porsche. Door geen rekening te hoeven houden met de beperkingen bij het ontwikkelen van modellen voor serieproductie, konden ze hun eigen ideeën voor een Gran Turismo-conceptcar in praktijk brengen. “Een voertuig dat puur en alleen voor de virtuele wereld is ontworpen, opent spannende mogelijkheden voor ons. Mogelijkheden die in een regulier ontwerpproces voor productieauto’s aan allerlei zware regels moeten voldoen”, zegt Michael Mauer, Vice President Style Porsche. “Projecten zoals de Porsche Vision Gran Turismo zijn bijzonder waardevol voor ons in het creatieve proces. Het verder ontwikkelen van ons duidelijk gedefinieerde Porsche Design DNA en het uitwisselen met ontwerpers uit andere industrieën is een belangrijk onderdeel van ons werk.”

Michael Mauer, Vice President Style Porsche

Op de toekomst gerichte uitvoeringen van specifieke Porsche designelementen

De verlichting in het bijzonder puristische front en de geïntegreerde luchtinlaten zorgen voor een optische link naar het design van de Taycan, een knipoog naar de puur elektrische aandrijving van de auto. De achterzijde is voorzien van een opvallende smalle lichtstrip, een doorontwikkeling van het lichtontwerp zoals bekend van de 911 en Taycan modellen.

Interieur

De duidelijke nadruk van de merkidentiteit zet zich voort in het interieur met het gebogen hologram display dat gericht is op de bestuurder en dat lijkt te zweven boven het stuurwiel. De lage zit onderstreept de sportieve inborst van de auto. Het realistische beeld van de delen in het interieur spelen ook een belangrijke rol. “We hebben veel tijd besteed aan de juiste materiaalkeuze dat uit carbon en titanium bestaat. Het doel was enerzijds het gewicht te verlagen en anderzijds de prestaties te verhogen” aldus Markus Auerbach, Head of Interior Design bij Porsche. “Daarbij speelt duurzaamheid ook een rol in projecten die op de toekomst gericht zijn. We hebben bijvoorbeeld volledige vegetarische materialen gebruikt in de conceptcar.

Markus Auerbach

Kijken we naar de design gerelateerde onderwerpen, zijn er ook nieuwe functies die bijdragen aan een sterk sportwagengevoel, waarbij spelers een voelbare feedback via de controller waarnemen die overeenkomt met het gevoel van een stuurwiel in een echte sportwagen.

Aantrekkingskracht van Porsche

“De aantrekkingskracht van een Porsche komt door het puristische ontwerp” zegt Kazunori Yamauchi, President van Polyphony Digital. “Voor wat betreft ontwerp expertise volgen zowel Porsche als wij dezelfde perfectionistische gedachtengang. We delen dezelfde passie voor racen en kijken naar de toekomst van de auto”.

Het uitbreiden van de acitiviteiten op gaming gebied heeft ook een strategische betekenis voor Porsche, aldus Robert Ader, Vice President Marketing bij Porsche. “We kunnen een jonge en digitale doelgroep benaderen op een plek waar autodromen worden geboren; de wereld van gaming. De samenwerking met Polyphony Digital en Gran Turismo past als gegoten, omdat autosport, zowel virtueel als echt, in ons DNA zit.” De integratie van de eerste Porsche-sportwagen die puur voor de virtuele wereld is ontwikkeld, is een belangrijke mijlpaal in de strategische samenwerking tussen Porsche en Polyphony Digital Inc.

Porsche staat voor pure en emotionele ervaringen. In deze context, bieden videogames en de virtuele wereld nieuwe mogelijkheden om sportwagens interactief te maken en om het rijden ervan een toegankelijke ervaring te maken. Om deze reden werkt het merk al meerdere jaren samen met verschillende bedrijven uit de game-industrie. Deze activiteiten zijn nu een integraal onderdeel van de marketingmix geworden. Het overkoepelende doel is om te een blijvende merkbeleving te creëren.

Wie weet? Misschien zet ik voorjaar 2022 wel een rijtest met de virtuele Porsche Vision Gran Turismo op 64 Porsche Portal. Ik zal niet op 22 maart naar de winkel hollen, maar Gran Turismo 7 staat vanaf vandaag op mijn verlanglijstje.

Bron en foto’s Porsche Newsroom

Video Playstation