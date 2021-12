Porsche Carrera Cup Benelux krijgt volwaardige NK-status

Na het sterkste seizoen tot nu toe, inclusief de geslaagde première van de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup van de actuele modelgeneratie 992, wordt de Porsche Carrera Cup Benelux voor 2022 naar een nog hoger plan getild. De KNAF, de nationale autoriteit voor de autosport in Nederland, kent aan de snelste merkencup in de Benelux de volwaardige status als Nederlands GT-kampioenschap toe. Dat betekent dat de algemeen kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux zich vanaf 2022 ook ‘Nederlands GT-kampioen’ mag noemen. De uitstraling en het prestige van de Porsche Carrera Cup Benelux nemen door deze extra waardering nog verder toe.

De Porsche-competitie in de lage landen werd in 2013 in het leven geroepen, destijds nog als ‘Porsche GT3 Cup Challenge Benelux’. Voor het seizoen 2019 volgde door Porsche Motorsport vanuit Weissach de opwaardering naar ‘Porsche Carrera Cup’ en in het afgelopen seizoen was de Porsche Carrera Cup Benelux een van de slechts vijf series wereldwijd waarin al met de nieuwe 992-generatie geracet werd. Met een vermogen van 375 kW/510 pk is het de sterkste Porsche in Cup-uitvoering ooit, waarmee de positie van de Porsche Carrera Cup Benelux als snelste merkenklasse in deze regio nog verder werd verstevigd.

In de beste traditie van de Porsche-merkencups, waarmee de beroemde sportwagenfabrikant uit Stuttgart-Zuffenhausen al ruim 35 jaar ervaring heeft, is het materiaal ook in de Porsche Carrera Cup Benelux voor alle deelnemers gelijkwaardig. Het reglement is eenduidig en door deskundige functionarissen wordt streng toegezien op de naleving ervan. Dat garandeert niet alleen gelijke kansen voor alle deelnemers, maar betekent ook dat de rijder in deze klasse bij uitstek het verschil kan maken, zonder voor- of nadelen op basis van techniek, voertuigconcept of een ‘balance of performance’. Talenten hebben op deze manier optimale mogelijkheden om hun vaardigheden te tonen. Dat die aanpak effectief is, blijkt wel uit de vele rijders die inmiddels vanuit de Benelux-competitie met de Porsche 911 zijn gepromoveerd naar hogere klassen en ook daar mooie resultaten behalen.

Al deze factoren hebben een rol gespeeld bij het toekennen van de status van Nederlands Kampioenschap door de KNAF, de officiële instantie voor de autosport in ons land. “De goede ontwikkeling van de Porsche Carrera Cup Benelux is uiteraard ook bij ons niet onopgemerkt gebleven”, zegt Maarten van Wesenbeeck, general manager van de KNAF. “Zo heeft het bestuur van onze sectie autorensport na zorgvuldige afweging besloten om vanaf het seizoen 2022 een volwaardige NK-status aan de Pro-klasse van de Porsche Carrera Cup toe te kennen. De ondertitel van de klasse wordt ‘Nederlands GT-kampioenschap’, zodat degene die de titel wint, zich ook ‘Nederlands GT-kampioen mag noemen. Uiteraard zijn we als KNAF ook zeer verheugd over de vele successen die Nederlandse rijders en teams internationaal in de diverse Porsche-competities behalen. Met dit officiële predicaat kan daaraan een verdere impuls worden gegeven.”

Olivier Aerts, seriemanager van de Porsche Carrera Cup Benelux, is uiteraard ook zeer ingenomen met deze waardering van officiële zijde. “Natuurlijk is ons bereik groter dan alleen Nederland, we zijn immers de toonaangevende merkencup van de gehele Benelux, maar de toekenning van de NK-status is zeker een belangrijke erkenning die onze positie alleen maar verder verstevigt. De NK-status geeft voor de kampioen nog meer uitstraling en prestige en kan Nederlandse rijders bovendien helpen wanneer het gaat om zaken als het aanvragen van een topsport-status voor het kunnen combineren van racen en studie. Beslist een positieve ontwikkeling in de aanloop naar het komende seizoen!”