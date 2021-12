Classic Center Gelderland

Porsche Centrum Gelderland, is het enige Porsche Centrum in Nederland dat naast het ‘reguliere’ centrum ook een Classic Center is. Na een warm welkom naast deze erg coole GT3 RS worden wij naar het Classic Center geleid.

De eerste Porsche waar we tegenaan lopen is de welbekende 550 spyder, hier zijn al veel woorden aan gewijd. Uiteraard blijft dit ondanks de vele woorden een onwijs imposante auto om te zien. Het doet mij terugdenken aan de Mille Miglia, waar wij een grote tijd de grijze 550 Spyder achterna zaten. Stel je de krappe Italiaanse wegen voor met deze knappe auto. Echt bizar! Zoals je van een Classic Center kan verwachten word je opgewacht door een aantal icoontjes, een 993, 930 en 928 staan je aan te gapen zodra je binnenloopt. Het is alsof je de geschiedenisboeken van Porsche binnenloopt.

Naast de in concours staat verkerende auto’s vind je van verscheidende modellen verzamelitems in de vitrines rondom de auto’s. In elke kleur en elke maat, je kan het zo gek niet bedenken. Dit is bijna net zo interessant als de auto’s die je in de showroom vindt. Van autootjes die uit surprise eieren lijken te komen tot racebaan auto’s. Het is een grote speelgoeddoos aan Porsches.

De werkplaats

De rondleiding vordert, de volgende afdeling is de werkplaats. In de werkplaats worden naast de onderhoudsbeurten ook verschillende restauratieprojecten uitgevoerd. Zo zien we een Carrera GT naast een rode 959 op de brug staan. Hier sta je wel even bij stil en dan besef je hoeveel er is gebeurd in de vijftien jaar tussen deze auto’s. Ook vraag je jezelf af hoe de komende 15 jaar zullen zijn. Hoe zal de hypercar van Porsche er in 2036 uitzien? Een hommage (50 jarige jubileum) aan de 959? Rijden we alleen nog elektrisch? Realistisch gezien is die kans vrij aannemelijk, al wil je daar als petrolhead natuurlijk niet aan denken. Een plek waar sowieso niet elektrisch gereden wordt is in het restauratie gedeelte.

Hier worden de verschillende expertises uitgevoerd, waaronder plaat-, schuur- en spuitwerk. Het eerste wat opvalt is de ruimte die de specialisten hier hebben. Alles kan in rust gedaan worden met daaromheen de nodige werkruimte. Daarnaast is het zo gaaf dat het Classic Center alles onder zijn eigen dak kan doen. Terwijl iemand druk bezig is met lassen wordt er 10 meter verderop geschuurd, waarna de auto in de spuitcabine weer van een nieuwe laklaag voorzien kan worden. Klaar voor zijn tweede of misschien wel derde leven.

Het museum

Als klap op de vuurpijl mogen we het museum in. Hiervoor kom ik al snel woorden te kort. Toch ga ik het proberen. Allereerst is het volledig VAG georiënteerd. We komen binnen in de Audi afdeling waarna Porsche en Volkswagen volgen. Wahnsin! Van de oer quattro’s naar de RS2. Deze laatste blijft een van de vetste auto’s in de VAG geschiedenis. Waar Audi nog een aantal Audi 80’s op voorraad had staan door tegenvallende verkopen, zat ook Porsche in zwaar weer. Deze twee gegeven bracht Audi tot het idee om Porsche de snelste stationwagen te laten maken. De Audi’s verlieten zonder bumpers, stoelen en spiegels de fabriek en werden zo in Stuttgart afgeleverd. Porsche gooide daar zijn sausje over en creëerde een beest. Uitgerust met spiegels afkomstig van de 993 en de wielen en remmen van de 964. In de ogen van velen de oer Audi RS.

Het is een walhalla voor de autoliefhebber. Zoveel special editions en zoveel historie. Verder laat ik het graag aan jullie verbeelding over en laat ik jullie genieten van de foto’s en video. Wat een verzameling. Porsche Centrum Gelderland bedankt voor de gastvrijheid, tot snel!