De meest kunstzinnige Porsche art cars ooit

De recente onthulling van de verbluffende 968 L’ART is de perfecte aanleiding om een toer te maken langs de mooiste kunstwerken die op basis van onder meer de Taycan, de 356 en natuurlijk de 911 zijn gemaakt.

968 L’ART by L’Art de L’Automobile

De aanleiding van onze ‘rondleiding’ door de virtuele kunstgarage is een opmerkelijke Porsche die de verbinding tussen auto’s en mode belichaamt. Het geesteskind van de oprichter van L’Art de L’Automobile, Arthur Kar, combineerde een retro-look met modern design. De 968 L’ART, onthuld tijdens de Paris Fashion Week 2021 is een ode aan het 30-jarig jubileum van de Porsche 968 en is gespoten in het prachtige Green Pearl, dat in drie andere tinten lijkt te verkleuren, afhankelijk van de lichtinval. De opvallende RECARO-stoelen zijn voorzien van grafisch lederen oppervlakken die overeenkomen met de carrosseriekleur. Er werd ook een op maat ontworpen audiosysteem van BOSE geïnstalleerd en de koplampen werden visueel verhoogd met chroom.

996 Swan by Chris Labrooy

De Porsche 911 (type 996) was voor de digitale kunstenaar Chris Labrooy de ultieme basis om zijn digitale kunstwerken naar de echte wereld te transformeren. Het resultaat is de 996 Swan, die voor Porsche werd ontworpen om het 20-jarig jubileum van het merk in China te vieren. De allereerste sportwagen die Porsche destijds in China verkocht, was een 911 (996). De zwaan staat in dit land voor geluk. De art car maakte begin november 2021 zijn publieke debuut in Shanghai.

911 Carrera by Nelson Makamo

De beroemde Zuid-Afrikaanse kunstenaar Nelson Makamo droomde als kind over het hebben van een Porsche. Hij zette zijn fantasie om in realiteit met een Jet Black Metallic 911 Carrera, die hij vervolgens voorzag van een aantal door hem zelf met de hand geschilderde elementen op de achterbumper, stoelen, deurpanelen en spiegelkappen. Op het linker deurpaneel stat ‘Mma’, wat ‘moeder’ betekent in zijn taal, Sepedi. Voor Makamo is deze art car een weerspiegeling van zijn succes, de belangrijke mensen die hij heeft ontmoet en de hoop dat zijn werk tot de verbeelding blijft spreken van kinderen in heel Afrika.

Taycan Art Car by Richard Phillips

De kunstzinnige Taycan van de veelgeprezen Amerikaanse kunstenaar Richard Phillips is live gecreëerd in een Zwitsers pop-uprestaurant in december 2020. Phillips bracht zijn meesterwerk ‘Queen of the Night’ uit 2010 tot leven op de carrosserie van een Porsche Taycan 4S. Eerder dit jaar werd het elektrische kunstwerk geveild voor een goed doel, waarbij alle opbrengsten werden gedoneerd aan de Suisseculture Sociale, de non-profitorganisatie die artiesten ondersteunt.

Taycan met artwork van Dale Chihuly

De Taycan heeft ook Dale Chiluly geïnspireerd om een indrukwekkende art car te creëren. Zo werd het beroemde Singapore’s Gardens by the Bay, met een gevarieerde collectie van meer dan 1,5 miljoen planten, ook de tijdelijke thuisbasis voor de ongekend bloemrijke Taycan. Porsche was de officiële autopartner voor de Glass in Bloom-tentoonstelling van de Amerikaanse glaskunstenaar. Speciaal voor deze gelegenheid werd de Taycan gehuld in een onmiskenbare kleurstelling uit de collectie van Chihuly’s Persians-serie die zich kenmerkt door ultraheldere bloemen in een divers palet.

Taycan Artcar van SUMO!

Porsche Losch Luxembourg heeft ter gelegenheid van de opening van het Porsche Centre Roost samengewerkt met de bekende Luxemburgse kunstenaar SUMO! om een uniek kunstwerk te creëren rond het thema “Toekomst”. De auto werd, in nauwe samenwerking met Porsche, volledig gedemonteerd. SUMO! heeft er vervolgens vijf maanden over gedaan om zijn kunstwerk te voltooien.

De Taycan Artcars by Megan Claire Keho en Rei Misiri

De Artcars van Keho en Misiri zijn in slechts twee uur gecreëerd. Dit gebeurde tijdens de laatste ronde van de Art Battle Canada 2021 waarin de lokale talenten werd gevraagd om, voor een live publiek, unieke kunstwerken te maken van een witte en een zwarte Porsche Taycan. Rei Misiri won de uitdaging met zijn interpretatie van “verschillende culturen en esthetische elementen uit de natuur”, die hij projecteerde op de zwarte Taycan.

Janis Joplin’s 356 C by Dave Richards

Rocklegende Janis Joplin zong weliswaar ‘mijn vrienden rijden allemaal in Porsches’, maar in het echt had ze er zelf ook een. Ze kocht haar 356 in 1968 en liet hem vervolgens door haar roadie, David Richards, voor $500 omtoveren tot de kleurrijke ‘The History of the Universe’. De carrosserie werd voorzien van beeltenissen van haar band, Big Brother and the Holding Company, Californische landschappen, het oog van God, schedels, paddenstoelen en nog veel meer. Janis reed dagelijks in deze iconische creatie, die bekend werd over de hele wereld. Toen de auto in 1969 werd gestolen, werden de dieven door de politie gepakt op het moment dat ze de unieke Porsche wilden overspuiten. Gelukkig kon Richards de kunstzinnige carrosserie vrij makkelijk in ere herstellen. Toen Joplin in 1970 op 27-jarige leeftijd overleed, liet broer Michael de auto overspuiten in de originele kleur, Dolphin Grey. In de jaren negentig besloot de familie gelukkig om de Porsche weer te voorzien van de psychedelische looks, nu aangebracht door kunstenaars Jana Mitchell en Amber Owen. Na vele tours langs verschillende musea werd deze Porsche uiteindelijk geveild voor het goede doel. De opbrengst? Een duizelingwekkende 1,76 miljoen dollar – een recordbedrag voor een Porsche 356 op een openbare veiling.

Met kristallen versierde 911 by Daniel Arsham

De unieke Porsche 911 (992) van beeldend kunstenaar Daniel Arsham verweeft een deel van zijn eigen verhaal met dat van Porsche. De unieke look van de auto wordt gedomineerd door de in de carrosserie geïntegreerde kristallen. Het rijdende kunstwerk werd in 2019 tentoongesteld in Selfridges in Londen voordat het op tournee ging door Azië.

911 RSR Le Mans by Richard Phillips

Deze Porsche 911 RSR is meer dan alleen een kunstwerk. Het is ook de eerste Porsche art car die een klassement van de 24 Uur van Le Mans won (2019 GTE Am-klasse). Deze unieke racer ​​is het resultaat van een hechte vriendschap tussen kunstenaar Richard Phillips en Porsche-coureur Jörg Bergmeister. De ingewikkelde 2D-kleurstelling van de art car combineert grote oppervlakken met gedurfde contrasterende kleuren, waardoor hij direct opvalt tussen de andere raceauto’s.

1970 911 S by Sier Conifer

Of het nu gaat om auto’s, kleding of zelfs servies – de in Californië wonende kunstenaar Nico Sclater (ook bekend als Ornamental Conifer) beschildert ze stuk voor stuk met zijn prachtige typografieën. En van alles wat hij heeft beschilderd, zijn de Porsches het meest opmerkelijk. Het werk van Ornamental Conifer is te herkennen aan zijn kenmerkende combinatie van Pop Art-achtige signwriting, doorspekt met humor en gecombineerd met een slim gebruik van woordspelingen en zinswendingen (zinnen die door hemzelf ‘Coniferismen’ worden genoemd). De drie Porsches die hij tot nu toe heeft omgetoverd zijn een 911 uit 1977 die werd omgebouwd tot een Carrera 3.0 RS uit 1974, een 935 die werd tentoongesteld op de SEMA Auto Show in Las Vegas, en de allereerste Porsche Ornamental Conifer Art Car. De boodschap van deze voor een klant in Texas ontworpen 911 S is gedurfd en vrij: ‘Stay forever far out’.

911 Fat Car NFT by Erwin Wurm

De Oostenrijkse beeldhouwer en schilder Erwin Wurm staat bekend om zijn meer dan levensgrote kunstwerken, en zijn collectie Fat Sculptures is al decennia gebaseerd op huizen en auto’s. Op de 20e verjaardag van zijn iconische Fat Car, in 2021, kwam zijn eigenzinnigheid opnieuw naar voren in het werk, getiteld ‘Breathe in, breath out’. De video toont zijn interpretatie van een 911 die kan in- en uitademen.

911 Carrera type 996 by Biggibilla

Deze 911 Carrera (996) art car werd in 1998 met de hand beschilderd in de showroom van Porsche Centre Melbourne. De inheemse kunstenaar Graham J Rennie (ook bekend als Biggibilla) maakte het kunstwerk om het destijds 50-jarig jubileum te vieren van de ‘No 1’, het eerste aluminium prototype dat de naam ‘Porsche’ droeg. De unieke Porsche is versierd met afbeeldingen van verschillende Australische dieren

Het oorspronkelijke artikel vind je op Porsche Newsroom.