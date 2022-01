Aandeel Porsche – update per 1 januari 2022

Voordat het aandeel Porsche onder de loep wordt genomen eerst wat verdieping over het steeds weer terugkerende begrip, de trend.

Er zijn DRIE trendbewegingen, namelijk stijgend, dalend en als laatste zijwaarts. Die laatste beweging wordt vaak vergeten. Trendbewegingen geven houvast aan de toekomstverwachting. Met name bij trendomkeren is het verstandig om te handelen.

Logisch is om NIET te beleggen in aandelen bij een DALENDE trend en juist wel bij een STIJGENDE trend. De lange termijn gemiddelden over 90 dagen en 150 dagen zijn uitermate geschikt om de trend in één oogopslag te herkennen. Wanneer de (hier) oranje lijn daalt spreekt met van een DALENDE trend en evenzo indien de rode lijn daalt is er sprake van een dalende trend.

Een dalende trend kan dagen, maanden, zelfs jaren duren. Bijgaand een voorbeeld van een langdurig dalende trend opDAGniveau. Een belegging van € 10.000,– wordt dagelijks minder waard tot een slordige € 3.000,– na 13 maanden….een daling van ruim 70%.

U doet er verstandig aan om NIET tegen te trend in te handelen. Dus géén aankopen indien de lange termijngemiddelden BOVEN de koers verblijven. Heus, die lijnen liegen niet!

Gelukkig is er ook een langdurig STIJGENDE trend. Zo een waarbij je geïnvesteerde geld elke week weer meer waard wordt. Het enige wat je hoeft te doen is achterover leunen en genieten van elke maand die komen gaat. Zo lang mogelijk blijven zitten is waarschijnlijk het allermoeilijkste wat er op zo’n moment is. Stap je te vroeg uit dan laat je een gedeelte van de winst liggen.

Doodzonde.

Hoewel de schommelingen groot kunnen zijn is de stijgende lijn van het lange termijngemiddelde duidelijk zichtbaar bij zowel de stijgende oranje alsook de rode lijn. In dit voorbeeld is de koers van het aandeel verdubbeld in goed 12 maanden tijd. In cijfers € 10.000,– is € 20.000,– geworden.

Een zijwaartse trendbeweging duurt veelal minder lang, slechts enkele weken of maanden, maar zelden jaren. De investering brengt niets op en is derhalve niet interessant om in te beleggen.

Met deze toelichting van de diverse trendbewegingen in de achterzak gaan we weer terug naar het aandeel Porsche.

DAGGRAFIEK

Er staan vier letters in de DAGGRAFIEK, te weten A, B, C en D.

A staat bij de DALENDE weerstandslijn die de lagere toppen verbindt.

B staat staat bij de DALENDE steunlijn die de lagere bodems met elkaar verbindt. De lijnen A en B samen vormen een nagenoeg evenwijdig lopend trendkanaal. Hiertussen zal de koers voorlopig blijven bewegen.

C staat bij de lange termijn steunlijn die eerdere bodems met elkaar verbindt, zie hiervoor ook de WEEKgrafiek verderop.

D verbindt meerdere bodems met elkaar en vormt zo een HORIZONTALE steunlijn.

Indicatoren: De RSI (grafiek bovenin) liet verleden maand al een koopsignaal zien met een waarde van 20 op 26.11.2021. Gevolgd door een tweede koopsignaal van diezelfde RSI met weer een waarde van 20, ditmaal op 30.11.2021. De stijging die daarop volgde brengt een nieuwe top van € 88,94. Deze recente stijging brengt de RSI alweer boven de 50 lijn en staat hiermee in positief gebied. Ook na de daling van de laatste dagen staat de RSI nog net boven de 50.

Het MA-10 (groene lijn) komt onder de koers en geeft een koopsignaal op 7.12.2021 en bevestigd hiermee het koopsignaal (van de RSI) voor de korte termijn. Op 15.12.2021 komt ook het MA-30 (blauwe lijn) in de koers. Deze kruising geeft echter GEEN signaal. Het MA-90 en het MA-150 (oranje lijn en rode lijn) zijn nog boven de koers en vormen samen geduchte weerstand, hetgeen aangeeft dat het koopsignaal slechts een herstel zal blijken te zijn in de DALENDE trend. Het MA-10 is nog in de koers maar wijst wel naar beneden, dus lagere koersen komen er aan.

MACD (grafiek onderin) Nog boven de neutrale nullijn gaat de indicator weer omhoog, maar ook weer meteen omlaag zodat er mogelijk topvorming plaats zal vinden, een signaal voor LAGERE koersen.

Het is zéér risicovol om te beleggen in een dalende trend maar het biedt ook de mooiste kansen.

No Guts no Glory!

Degene die gereageerd had op het signaal van de RSI en aandelen had aangeschaft mag zich nu al verheugen op een koerswinst van ruim € 15,– per aandeel ofwel een slordige 21 % rendement in enkele weken! Menigeen zou willen tekenen voor een dergelijk resultaat!

Degene die een Call-optie had aangeschaft op het koopsignaal van de RSI heeft een FLINKE koerswinst behaald in korte tijd! In de volgende update van 1 februari staat een beknopte uitleg over opties, en de mogelijkheden hiervan.

WEEKGRAFIEK

Ook op de weekgrafiek dezelfde indicatoren en dezelfde steun- en weerstandslijnen A t/m D. Hier is duidelijker te zien dat het aandeel Porsche zich in een dalend trendkanaal bevindt. Van een koopsignaal is dan ook nog geen sprake, hoe anders is dit op de daggrafiek!

De RSI staat neutraal tegen de 50-lijn. Zowel het groene MA-10 alsook het blauwe MA-30 zijn nog steeds dalend. Positief zijn de nog stijgende lijnen van het MA-90 en MA-150.

Ook voorzichtig positief is de mogelijke bodemvorming van het MACD onderin. Zekerheid hier omtrent is er pas wanneer de stippellijn de vloeiende lijn weet te doorkruisen naar boven.

Actief beleggen in aandelen in een dalende trend is slechts interessant indien er gedisciplineerd belegd wordt, dus kopenindien de koers op de steunlijn (B) komt en verkopen bij een top van de RSI in de buurt van de 70, of een koers dichtbij de weerstandslijn (A). De winsten bij een dergelijke strategie lijken wellicht klein maar het totaal van de kleine winsten op het einde van een jaar zijn zeker indrukwekkend.

Het grootste risico in 2022 loopt men indien men niet op de beurs actief is!

Rest mij nog U een voorspoedig 2022 met veel gezondheid en…rendement!

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen?

LucVerschurenTA@gmail.com