PSTG in Huizen is een gerenommeerd adres voor reparatie en onderhoud aan Porsches.

Samen met zijn team is eigenaar Klaas Willems goed voor 50 jaar Porsche ervaring bij elkaar.

Klaas zoekt een automonteur die de werkplaats komt versterken. Ben je een ervaren monteur en lijkt het je fantastisch om aan Porsches te werken? Stuur dan jouw gegevens naar info@pstg.nl.