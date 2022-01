Porsche levert een record aantal auto’s in 2021

Porsche levert meer dan 300.000 voertuigen.

Dit is het hoogste leveringsresultaat in de geschiedenis van het bedrijf ooit: Porsche leverde in het fiscale jaar 2021 301.915 voertuigen aan klanten over de hele wereld, een stijging van 11% in vergelijking met 2020.

Elke afzonderlijke wereldwijde verkoopregio droeg bij, met de grootste stijgingen op het Amerikaanse continent. China blijft de grootste interne markt voor Porsche. “Ondanks de uitdagingen van het tekort aan halfgeleiders en de verstoring veroorzaakt door de Covid-19-pandemie, hebben we hard gewerkt om meer klanten dan ooit tevoren in staat te stellen hun droom om een ​​Porsche te bezitten te verwezenlijken”, zegt Detlev von Platen, lid van de Executive Board die verantwoordelijk is voor Sales en Marketing bij Porsche AG. “De vraag blijft hoog en onze orderboeken zien er zeer robuust uit, dus we beginnen 2022 vol momentum en vertrouwen in alle regio’s van de wereld.”

Taycan leveringen meer dan verdubbeld

De modellen met de hoogste vraag in 2021 waren opnieuw de SUV’s van het merk, aangevoerd door de Macan. 88.362 klanten werden Macan-eigenaar. De Cayenne volgt op de tweede plaats met 83.071 voertuigen. De volledig elektrische Porsche Taycan kende een opmerkelijke stijging: in totaal 41.296 eenheden, meer dan het dubbele van het aantal leveringen in vergelijking met het voorgaande jaar. Het sportwagenicoon, de 911, werd met 38.464 leveringen ook aan meer klanten dan ooit overhandigd. De Panamera zag 30.220 leveringen. De 718 Boxster en 718 Cayman werden geleverd aan 20.502 klanten.

Porsche verhoogde zijn leveringen in alle verkoopregio’s wereldwijd. De groei was vooral sterk in de VS, waar 22% meer voertuigen werden afgeleverd dan in het voorgaande jaar. In totaal kochten 70.025 Amerikaanse klanten een model uit het uitgebreide productassortiment. In heel Amerika leverde Porsche 84.657 leveringen, ook een stijging van 22%. China blijft de grootste interne markt voor de sportwagenfabrikant en boekte in 2021 een uitstekend algemeen resultaat met een stijging van 8% ten opzichte van een al recordjaar 2020. In totaal werden 95.671 voertuigen geleverd aan Chinese klanten, ondanks de uitdagingen van de bevoorrading. In totaal waren er 131.098 leveringen in de regio Azië-Pacific, Afrika en het Midden-Oosten, 8% meer dan in 2020. De modellen met de hoogste vraag in 2021 waren opnieuw de SUV’s van het merk, aangevoerd door de Macan. Ook op de thuismarkt Duitsland is de vraag gestegen met 28.565 afgeleverde voertuigen, een stijging van 9%. In totaal werden in Europa 86.160 voertuigen overgedragen aan klanten, 7% meer dan in 2020. Opvallend was het hoge aandeel elektrische sportwagens. Ongeveer 40% van de Porsche-voertuigen die in 2021 in Europa werden afgeleverd, was elektrisch: plug-in hybrides of volledig elektrische auto’s. “Het algehele resultaat is veelbelovend en toont aan dat de strategie om onze vloot verder te elektrificeren werkt en in lijn is met de vraag en de voorkeuren van onze klanten. Tegelijkertijd is de verkoop per eenheid voor ons niet de beslissende factor. We willen eerder staan ​​voor exclusieve en unieke klantervaringen en zullen deze wereldwijd blijven uitbreiden”, zegt Detlev von Platen.

Wereldwijde vraag blijft sterk

PORSCHE AG Leveringen januari – december 2020 2021 Verschil Wereldwijd 272.162 301.915 verschil +11% Europa 80.892 86.160 verschil + 7% Duitsland 26.152 28.565 verschil + 9% Amerika 69.629 84.657 verschil + 22% VS 57.294 70.025 verschil + 22% Azië-Pacific, Afrika en Midden-Oosten 121.641 131.098 verschil + 8% China 88.968 95.671 verschil + 8%