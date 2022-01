Nederlandse Porsche-successen in 24 Uur Dubai

Nederlandse Porsche-teams waren met succes actief tijdens de 17e editie van de Hankook 24H Dubai, de eerste grote lange-afstandsrace voor GT’s en toerwagens van het nieuwe kalenderjaar. In de dit jaar nieuw ingevoerde klasse 992-Pro, speciaal voor de Porsche 911 GT3 Cup van de jongste generatie, was het volledige podium voor Nederlandse teams. Ook in de 991-klasse, voor Porsche Cup-auto’s van de vorige generatie, ging de overwinning naar een Nederlandse renstal.

In totaal gingen 79 auto’s van start op het 5,39 kilometer lange circuit van het Dubai Autodrome. Er kwamen 19 auto’s uit in de diverse klassen voor Porsche Cup-auto’s, als altijd zeer geliefd in lange-afstandsraces. Zeven Porsches 911 GT3 Cup van de huidige generatie reden in de 992-Pro-klasse, waaronder twee auto’s van Team GP Elite uit het Noord-Hollandse De Rijp en één auto van Red Camel-Jordans.nl uit Lomm in Noord-Limburg.

Daan van Kuijk: “Wel wat anders dan een halfuurtje in een cuprace!”

De overwinning in de klasse ging naar de GP Elite-Porsche met het startnummer 934, gereden door Lucas Groeneveld, Jesse van Kuijk, Daan van Kuijk en Max van Splunteren. Het kwartet legde gedurende de 24 uur 576 ronden af en had aan de finish een voorsprong van zes ronden. “Het was mijn eerste 24-uursrace en het was zwaarder dan ik dacht”, zei Daan van Kuijk. “Weinig slaap, hoge temperaturen en dubbele stints op gebruikte banden, dat is wel wat anders dan een halfuurtje in een cuprace! We hadden van tevoren besproken dat consistentie het belangrijkste was, want we wisten dat we met onze auto qua snelheid wel goed zaten. Het team heeft geen fouten gemaakt, de strategie was goed en uiteindelijk konden we zo de overwinning binnenhalen. Voor mij waren de vele andere auto’s op de baan en de snelheidsverschillen de grootste uitdaging, maar ik kijk met bijzonder veel plezier terug op deze race en dit succes!”

Foto: Gruppe C Photography

Hankook 24h Dubai 2022 – Foto: Gruppe C Photography

Max van Splunteren verklaarde: “Eerst hadden we wat geluk met een goede strategie en code-60’s die goed voor ons uitpakten, maar daarna hadden we ook wel wat lichte tegenslag. We bleven gewoon ons ding doen en hebben teruggevochten. Toen onze zusterauto voor reparatie naar binnen moest, konden wij de leiding overnemen en die hebben we vervolgens niet meer uit handen gegeven. Dat we gewonnen hebben is echt geweldig! Ik heb van de laatste zes uur ook vier uur gereden. Dat was best inspannend, maar aankomen was het doel en dat is gelukt. Megacool, een geweldige ervaring om dat zo te doen met mijn teamgenoten uit de Supercup.”

Droomdebuut met 1-2 in klasse voor Team GP Elite

Voor Team GP Elite was het de eerste deelname aan een 24-uursrace en die had niet beter kunnen verlopen. Naast de overwinning voor nummer 934 eindigde de Porsche met startnummer 933, bestuurd dor Larry ten Voorde, Thierry Vermeulen, Roger Hodenius en Steven van Rhee op de tweede plaats, waarmee het team dus een 1-2 in de 992-Pro-klasse behaalde. De Porsche met startnummer 933 reed lange tijd aan de leiding, maar na een incident in de nacht moest de stuurstang worden vervangen waardoor wat tijdverlies werd opgelopen. “Jammer natuurlijk, maar het team heeft voor een heel snelle reparatie gezorgd en zo konden we toch nog als tweede eindigden”, zei Larry ten Voorde. De tweevoudig kampioen uit de Porsche Mobil 1 Supercup en de Duitse Porsche Carrera Cup sprong in voor Jos Verstappen, die aanvankelijk ook in deze auto zou rijden, maar om persoonlijke redenen uit Dubai moest afreizen.

De Porsche van Red Camel-Jordans.nl met rijders Jeroen Bleekemolen, Ivo Breukers, Morris Schuring en Julius Adomavicius eindigde op de derde plaats in de klasse. “Doordat de radiateur moest worden vervangen deden we niet meer mee voor de overwinning, maar voor de rest liep het prima en ik heb weer erg genoten”, zei Jeroen Bleekemolen.

Tweede zege op rij NKPP Racing by Bas Koeten Racing in 991-klasse

Voor het tweede jaar op rij won het Nederlandse team NKPP Racing by Bas Koeten Racing in Dubai de 991-klasse, voor Porsche Cup-auto’s van de vorige generatie. Rijders Gijs Bessem, Harry Hilders, Bob Herber en Daan Meijer herhaalden hun succes van vorig jaar. “We hebben onze beproefde tactiek toegepast”, zei teambaas Bas Koeten. “We zijn niet vooraan gestart, maar hebben ons gestaag naar voren opgewerkt. 26e algemeen, winnaar van de klasse en maar liefst twaalf 992’s, dus nieuwere Cup-Porsches, achter ons gehouden, zelfs auto’s met professionele rijders. En opnieuw hebben we de kortste pittijd van het hele veld. Iets waar we enorm trots op zijn, want elke seconde die je niet in de pits staat hoef je ook op de baan niet meer goed te maken! De rijders hebben foutloos gereden. Het team heeft het perfect gedaan, we zijn blij!”

In de 992-Am-klasse werd de Porsche van het Belgische team Red Ant Racing met onder andere oud-wereldkampioen wielrennen Tom Boonen en PGZ-mededirecteur Luc Vanderfeesten in de rijdersbezetting tweede achter de winnende auto van het Duitse team HRT, dat in totaal met drie auto’s in de top vier van de klasse eindigde. In het algemeen klassement was de best geklasseerde Porsche de 911 GT3 R van het Duitse Herberth Motorsport met de Australiërs Stephen en Brenton Grove en Anton de Pasquale en de Duitse Porsche-fabrieksrijder Sven Müller.