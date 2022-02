Porsche gespot januari!

Een nieuw jaar, een nieuw begin

Waar we vorig jaar elke week een “Porsche gespot” hadden, ga ik dit nu maandelijks verzorgen en in samenwerking met Autogespot elke maand de pareltjes uitlichten. Zowel met een stukje tekst of alleen een foto.

Hierbij nemen we alleen Nederland onder de loep, waarbij uitschieters naar België, Duitsland en Luxemburg mogelijk zijn, mocht daar wat leuks zijn gespot.

Uiteraard mogen jullie nog steeds jullie foto’s insturen naar diederik@vierenzestig.nl en wellicht zit je dan in de volgende editie!

Hierbij dus de eerste maand, januari:

*Om meer foto’s van de auto te bekijken kan je op de naam van de Porsche klikken!

De Porsche 992 Targa 4S Heritage Design Edition, wat een pracht auto is dit. Ik vond de 991 versie al mooi, maar de 992 toch nog een tikkeltje mooier.

De Porsche 992 Carrera 4S Ben Pon Jr. Edition. Uiterst exclusief en gelimiteerd, want er zijn er maar 20 van. Deze versie is onder andere uitgevoerd met SportDesign voorbumper, sideskirts en aluminium sierlijsten rondom de ramen. Dit is maar een kleine greep van al het extra’s op deze Porsche.

De Porsche 911 Carrera RS. Dit is toch wel erg gaaf hoor als dit in één keer voorbij komt. De mooie Carrera Rennsport!

De Porsche 992 GT3 Touring. Cruisen zonder grote spoiler. Pracht Porsche, kan niet anders zeggen.

De Porsche 996 GT3 mkII. Ik heb toch wel een zwak voor gele Porsches. Bijna elke Porsche kan een gele kleur hebben. Deze zeker.

De Porsche Cayenne Coupe Turbo GT. De nieuwe krachtigste SUV van Porsche. Wat een beest.

De Porsche 911 Carrera RS. Nog 1 deze maand. Kan er geen genoeg van krijgen.

De Porsche 991 Techart GT Street R. Ja, dat is een hele mond vol. Je houdt er van of niet. Voor mij is dit net een tikkeltje te extreem, dus geef mij maar het origineel. Desalniettemin een dikke spot!

De Porsche 718 Cayman GT4 RS Weissach Package. Dit is toch wel één van mijn favoriete nieuwe Porsches. Doe mij hem maar in het geel en dan is hij af! Ik hoop dat we dit bommetje vaak gaan tegen komen en het is wachten voordat hij voor het eerst in Nederland wordt gespot.

De Porsche 964 Carrera Cup. Een raceauto voor op straat. Verklaard ook wel waarom deze rondom de Nürburgring is gespot.

De Porsche 997 GT2 RS. Heerlijk sinister zo in het zwart, maar zie hem toch liever in het wit, zilver, groen of rood. Zo in het zwart vallen de details wel een beetje weg.