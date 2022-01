Porsche LMDh-prototype doorloopt eerste tests

Het nieuwe LMDh-prototype van Porsche strijdt vanaf het autosportseizoen 2023 om de algehele overwinning in de grootste lange-afstandsraces ter wereld, waaronder in Le Mans, Daytona en Sebring. De fabrieksinzet in het FIA WK lange-afstandsracen (WEC) en het Noord-Amerikaanse IMSA-sportwagenkampioenschap vindt plaats onder de teamnaam Porsche Penske Motorsport. Inmiddels is een begin gemaakt met het omvangrijke testprogramma als voorbereiding op het racedebuut in januari 2023. Bij de keuze van de verbrandingsmotor – ter aanvulling op de reglementair voorgeschreven en voor iedereen identieke hybridecomponenten – opteert Porsche voor een V8-biturbomotor met een groot volume.

Thomas Laudenbach (Leiter Porsche Motorsport), Porsche Carrera Cup Deutschland, Hockenheimring 2021

De krachtige motor is geschikt voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen. Hiermee wordt een belangrijke reductie van de CO 2 -uitstoot mogelijk gemaakt. Het systeemvermogen van de hybride-aandrijving ligt in de races rond de 500 kW (680 pk). “We hadden bij de keuze van de motor voor ons LMDh-prototype meerdere mogelijkheden, want ons productieprogramma biedt meerdere veelbelovende basismotoren”, verklaart Thomas Laudenbach, hoofd van Porsche Motorsport. “We hebben voor de V8-biturbomotor gekozen, omdat die volgens ons de beste combinatie van prestaties, gewicht en kosten biedt. De start van het actieve testprogramma was voor ons project een belangrijke stap.”

Première tijdens de 24 Uur van Daytona 2023

“De roll-out van de LMDh-auto was ook de eerste activiteit op een circuit voor Porsche Penske Motorsport”, aldus Urs Kuratle, algemeen projectleider LMDh bij Porsche Motorsport. “Het team heeft vanaf het begin goed samengewerkt, een bewijs voor de hoge mate van professionaliteit bij alle betrokken afdelingen. De eisen die aan het veilig runnen van een hybride-auto worden gesteld, zijn immers zeer hoog. Tijdens de komende sessies kunnen de benodigde activiteiten en procedures verder worden verfijnd. Gedurende deze eerste testdagen in Weissach heeft de V8-biturbomotor ons op alle fronten overtuigd. We zijn er zeker van dat we precies de juiste krachtbron hebben gekozen.”

Het motorreglement voor de LMDh-klasse biedt volop vrijheid als het gaat om cilinderinhoud, configuratie van de motor en het aantal cilinders. Er geldt een maximum toerental van 10.000 toeren per minuut, het geluidsniveau mag bij het voorbijrijden de grens van 110 decibel niet overschrijden. Voor de motor inclusief luchtinlaat en uitlaatkanaal geldt een minimumgewicht van 180 kilogram. Wanneer er sprake is van een turbomotor, vallen ook de turbocompressor(s) inclusief tussenkoeler hieronder. Volgens het reglement mag het maximale vermogen tussen de 480 en 520 kW (653 tot 707 pk) bedragen. Dit venster maakt het onder andere mogelijk om aanpassingen in het kader van de ‘balance of performance’ (BoP) door te voeren, die voor gelijke kansen in het veld van de LMDh-raceauto’s moet zorgen. Ook het verloop van het koppel is duidelijk bepaald. De uniforme componenten voor het terugwinnen, opslaan en afgeven van de elektrische energie komen van Williams Advanced Engineering (accu), Bosch (motor-generator-unit en elektronica van het motormanagement) en Xtrac (versnellingsbak).