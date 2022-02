Onder de hamer: Gooding&Company veilt twee fraaie Porsche verzamelingen

Het Amelia Island Concours d’Elegance komt langzaam aan dichterbij en de veilinghuizen maken inmiddels bekend wat ze aan fraais gaan veilen gedurende het evenement. Veilinghuis Gooding&Company heeft twee fraaie verzamelingen in hun catalogus staan.

Race historie

De eerste is de Lloyd Hawkins Collection. Hawkins’ eerste kennismaking met Porsche gaat terug naar de jaren ’80, toen hij een 911 T aanschafte. Zijn passie voor racen en Porsche bracht hem ertoe een fraaie collectie Porsches te verzamelen. Porsches uit de jaren ’70 en ’80 met race historie.

Als enthousiast coureur wilde Hawkins de Porsches restaureren en ermee racen zodat toekomstige generaties ze kunnen bewonderen en er ook plezier aan beleven.

Enkele van deze Porsches brengen we even onder de aandacht. Opvallend zijn twee Porsches 935. De eerste is een 935 uit 1979, een van 37 voor klanten gebouwde 935’s. Deze Porsche is door Interscope Racing ingezet bij de 24 uur van Le Mans in 1979. Estimate: 1,7 – 2 miljoen dollar.

De tweede is eveneens uit 1979 en is er een van slechts 7 voor dat jaar. De Porsche werd nieuw geleverd en geracet door Otis Chandler. De verwachte opbrengst voor deze 935 ligt tussen de 1,5 en 1,8 miljoen dollar.

Twee andere eveneens opvallende exemplaren in de verzameling zijn een 911 Carrera 3.0 RSR IROC en een 911 Carrera 3.0 RSR. Beide uit 1974. De IROC is er een van 15 die speciaal gebouwd zijn voor Roger Penske’s IROC Series. De racehistorie voor deze 911 laat onder meer de 24 uur van Daytona en 12 uur van Sebring zien. Estimate: 1,1 – 1,3 miljoen dollar. De andere RSR is er een van 54 exemplaren en deze heeft een richtprijs van 800 duizend tot 1,2 miljoen dollar.

Verzameling twee

De andere verzameling is afkomstig van een verzamelaar uit Texas. De Texaan had een zwak voor Porsche en snelle BMW’s. Wat de Porsches betreft was hij een fan van de 993 serie van de 911. De verzameling bestaat uit 18 auto’s en daaronder zijn 10 Porsches. Naast de 993 varianten worden er ook een 964, 996 en 997 aangeboden, de laatste twee in GT3 uitvoering.

Enkele van de 993 uitvoeringen die geveild gaan worden, zijn een 1997 Carrera 4S, richtprijs 150 tot 200 duizend dollar, een Carrera 2S uit 1997, 130 tot 160 duizend dollar, 1996 Carrera 4S 125 tot 150 duizend dollar en een 1998 Carrera 4S, 125 tot 150 duizend dollar.

De veiling is op vrijdag 4 maart op het Racquet Park, Omni Amelia Island Resort, Florida.